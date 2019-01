– Hvem tok døra på bilen min med en henger?

Bø

Det ble en uggen opplevelse på kjøreturen mellom Bø og Sortland for Kari Bjørhovde. Fredag morgen som var på vei på fv 820 til Vesterålen tingrett der hun skulle være meddommer i en rettsak.

I tett snødrev

Underveis var det et tett snødrev og dårlig sikt, og hun hadde allerede stanset flere ganger for å fjerne snø fra vinudsviskerne. Hun bestemte seg for å stanse på Øksnes-siden av Ryggedalstunnelen for å fjerne snø, men valgte hun å fortsette ned tunnellbakken før hun stanset.

Bjørhovde stanset på veien der det var oversiktelig nok til å se biler i begge retninger, for hun var engstelig for å bli påkjørt bakfra.

– Da jeg kom ned tunellbakken blinka jeg meg ut, og jeg visste at der kom en bil bak, slik at jeg ventet til den hadde passert før jeg åpnet døra, sier hun.

Deretter skjedde alt veldig fort:

– Jeg forstod ingenting, for jeg hadde ikke sett hengeren som lå bak bilen. Jeg tenkte først: herregud, er der en bil til? Fordi det snødde så tett, hadde jeg ikke sett hengeren. Den tok i døra mi og holdt på å ta den med seg. Der og da var jeg mest opptatt av å holde i døra, at ikke den skulle fare avgårde med hengeren, sier hun.

Grå tilhenger på bilen

Bjørhovde klarte ikke å se hvilken type bil det var med tilhenger, men sier at hengeren var grå og at den var bredere enn bilen.

– Døra slapp til slutt hengeren, og det så tilsynelatende ut som om bilen skulle stanse, men så kjørte den bare videre, sier hun.

– Det var en stor henger for det var ikke mye plass mellom meg, døra og hengeren. Og døra ble skikkelig forvridd, sier Bjørhove, som turte ikke slippe døra, i fall det skulle komme flere biler, sier hun.

– Jeg skjønner jo at jeg ikke skulle åpnet døra da jeg gjorde det. Det er heller ikke sikkert at han som kjørte bilen som passerte, merket det som skjedde, sier hun.

Bjørhovde ringte til forsikringa med en gang, men har fått indikasjoner fra verkstedet der bilen er plassert at skadene er så store at det kan hende bilen, som er en sort Toyota Avensis av 2000-modell blir kondemnert.

Holdt ikke stor fart

– Den bilen som passerte hadde ikke noe stor fart, men tilstrekkelig til at han tok med seg døra mi. Selv holdt jeg bare 50-60 kilometer i timen på turen, for det var fryktelig vanskelige kjøreforhold, det var bare en eller to meters sikt. Og jeg hadde allerede vært ute og tatt av vindusviskerne flere ganger.

– Jeg sa til meg selv at hvis jeg kommer meg til Sortland velberget, så er jeg heldig. Jeg ble ikke selv skadet, så slikt sett gikk det bra. Men det er ergerlig uansett, sier hun.

Bjørhovde fikk stanset en bil, som hjalp henne med å binde opp den forvridde døra slik at hun kunne kjøre videre. Både bildøra og forskjermen ble ramponert i sammenstøtet med hengeren.

– Døra stod ti centimeter på gløtt da jeg kjørte hjem og satte den på verksted, sier Bjørhovde.

– Håper bilisten melder seg

– Selv om bilen er gammel, er den gulle god for meg. Men siden det er såpass mye skader er det ikke sikkert det lar seg gjøre å reparere på en så gammel bil. Jeg har full kasko på bilen, så jeg fikk leiebil på Sortland. Og måtte ta drosje for å komme meg til Sortland, siden jeg var meddommer i tingretten så måtte jeg møte opp, sier Bjørhovde.

Hun ønsker nå å etterlyse bilisten som passerte henne i nærheten av tunnelbakken rundt klokken halv ni fredag morgen.

– At den bilisten som kom der kunne melde seg, hadde vært fint. Det kunne vært kjekt å komme i kontakt med vedkommende slik at vi får skrevet skademeldinga, sier hun.