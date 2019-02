– Kunne ikke la påstander fra Sture Pedersen stå ubesvart

Bø

– Fagforbundet i Bø hadde ikke ment å uttale seg i denne saken, fordi vi forholder oss til lov og avtaleverk. Men ordførers uttalelser i radio Bø sist fredag, gjør at jeg som leder i Fagforbundet i Bø ikke kan la hans uttalelser og feilinformasjon bare stå uimotsagt, skriver Astrid Ramberg som er leder i Fagforbundet i Bø.

Bakgrunnen er intensjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.

21. januar skrev VOL om denne avtalen. Zalaris ASA driver med outsourcing av forretningsfunksjoner for alle lønns- og personaltjenester med tilhørende konsulenttjenester for store virksomheter i Norden, Baltikum og Polen. I 2001 etablerte bedriften avdeling i Lødingen, der de gradvis vokste fra en håndfull til over 60 ansatte.

Bø-ordfører Sture Pedersen, sa 21. januar til VOL at målet med etableringen av en Zalaris-avdeling i Bø, er primært å skape nye arbeidsplasser.

– Ei privatisering av offentlige arbeidsplasser som skjer i lukka rom Det private selskapet Zalaris og Bø kommune går sammen om et pilotprosjekt, og intensjonsavtalen er allerede signert. – Det er kritikkverdig at prosessen har vært holdt adskilt fra politikernes og offentligheten søkelys, sier leder i Bø Ap, Tom Tobiassen.

– Vi har hatt tett dialog med Zalaris i over ett år. De har hatt planer om å etablere et lønningskontor i distrikts-Norge, og da falt valget på Bø, sier Pedersen, og legger til at han tror suksessen til IT-bedriften Framsikt, har spilt en medvirkende rolle for at valget falt på vesterålskommunen.

I etterkant har reaksjonene kommer, blant annet fra Arbeiderpartiet i Bø, som er skeptiske til avtalen.

Nå retter også Fagforbundet i Bø kritikk mot prosessen.

Årsaken til reaksjonen er altså en uttalelse på Radio Bø sist uke. Her skal Pedersen ha uttalt at han løftet saken opp til formannskap og kommunestyre. Dette mener Ramberg ikke stemmer.

– Til møte i morgen i formannskapet er det kun som orienteringssak intensjonsavtalen fremmes, og det foreligger ikke noen saksutredning med. Det legges ikke opp til politisk behandling i saken. Intensjonsavtalen, som er offentlig, ligger heller ikke med. Og forslag til vedtak er: orienteringen tas til etterretning. Er dette for at formannskapets medlemmer ikke skal få se den korte tidsfristen? 22.februar skal avtalen underskrives, og 1.april skal avtalen tre i kraft. Dette er ikke noen aprilspøk, skriver Ramberg.

Ny bedrift etablerer seg med avdeling i Bø - Kan bety flere nye arbeidsplasser på sikt Regnskapsbedriften Zalaris har holdt det gående i Lødingen i mange år. I løpet av året starter de også avdeling i Bø.

Redd for privatisering

Videre bunner det ut i en frykt for at offentlige arbeidsplasser skal bli privatisert.

– Fagforbundet i Bø er glad for enhver privat arbeidsplass som blir etablert i vår kommune, men ikke på bekostning av å privatisere offentlige arbeidsplasser. Hadde vi ikke hatt private arbeidsplasser, ville ikke vi som kommune eksistert. Denne næringskjeden henger nøye sammen.



Fagforbundet er også kritiske til den manglende kritikken fra Bø Ap.

– Fagforbundet er glad for at Ap nå stiller egen liste til høstens valg. Men jeg skulle ønske Aps ordførerkandidat var mer klar i sine uttalelser om privatisering av offentlige arbeidsplasser. Hans uttalelse gikk på at Bø Ap var skeptisk? Dette står i Aps partiprogram som noe av de viktigste prinsippene til partiet. Men kritikken til prosessen, som har ført til en intensjonsavtale, er klar og tydelig fra Ap. Det er kjempebra.



– Ikke med i prosessen

Ramberg påstår så at Fagforbundet ikke formelt har vært med i prosessen rundt avtalen. Hun mener også at en orientering i formannskap og kommunestyre ikke er nok i en prosess som denne.

De kommer så med en presisering:

– Vil også presisere at det å overføre allerede eksisterende arbeidsplasser i Bø kommune til et privat firma, IKKE er nyetableringer, det er å sette allerede etablerte arbeidsplasser i spill på en anbudskarusell. Fagforbundet tar det for gitt at lovverket om offentlig anskaffelser er blitt fulgt i denne saken.



VOL har snakket med Bø-ordfører Sture Pedersen. Han sier han vil kommentere påstandene fra Fagforbundet i formannskap og kommunestyre.