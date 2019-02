Egil Kristoffersen & Sønner blir mer hybrid

Bø

Det er Fjord Maritime AS i Bergen som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Vi ønsker å påvirke miljøet rundt oss minst mulig og reduserer bruken av fossil energi gjennom optimalisering av aggregatdrift på flåten «Toimi». Batteridrift vil gi mindre behov for kjøring av aggregatene i flåten og føre til perioder med stille drift. Lokaliteten ligger i god avstand til land og har ikke mulighet for landstrøm per dags dato. Vi mener at det er viktig å være smart i forhold til ressursbruk i alle ledd og dette er et skritt i riktig retning når det gjelder energi hos oss, sier Eva Maria Kristoffersen, Egil Kristoffersen og Sønner AS om innkjøpet.

Vidar Rabben, daglig leder i Fjord Maritime AS, er også glad:

– Vi er svært glad for at Egil Kristoffersen og Sønner har falt ned på vår løsning for elektrifisering av fôrflåtene. Det er tilfredsstillende at vi har klart å frem et konsept som både er driftssikkert og bidrar til det grønne skiftet i havbruksnæringen, sier Rabben.

Monteres på flåten

Fjord Hybrid kan monteres i selve flåten, eller leveres i en container som plasseres om bord. Hybridsystemet er designet som en plug and play-løsning som lett kan tilpasses de fleste fôrflåter, uansett design.

– Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt system, til et helautomatisert system hvor man alltid har strøm på flåten, sier Øyvind Bakke, markedsansvarlig i Fjord Maritime. Han legger til:

– Vi har utviklet et system som reduserer gangtiden til dieselgeneratorene til et minimum gjennom et driftsdøgn, fra 24 timer helt ned til to timer. Generatorene går alltid med optimal virkningsgrad under drift for å generere maksimalt antall kW pr. liter diesel.

Ifølge leverandøren er gevinstene ved Fjord Hybrid på fôrflåten en betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader, økt driftsredundans, kraftig reduksjon av klimagassutslipp og et sunnere arbeidsmiljø.

VOL gjør oppmerksom på at Ansvarlig redaktør, Geir Bjørn Nilsen, er i personlig relasjon med eier av Egil Kristoffersen og Sønner, Eva Kristoffersen.