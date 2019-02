Nordlund stilte molospørsmål til samferdelsministeren

Bø

Willfred Nordlund:

Vil statsråden bevilge de nødvendige midlene til reparasjon av moloen i Bø kommune?

Lørdag 16. februar ble moloen på Steinesjøen i Bø ødelagt av uvær. Ifølge regiondirektør i Kystverket i Nordland vil det koste flere millioner kroner å få reparert skaden. For fiskerihavnen og næringslivet som ligger innenfor moloen er det viktig å få reparert skaden så snart som mulig. Resten av moloen kan stå i fare for å bli totalt ødelagt i nye stormer dersom den ikke repareres raskt.

Siv Mossleth:

Fiskerihavnene langs kysten er viktige og skadene må utbedres så raskt som mulig. Regjeringspartiene står fast på at fiskerihavnene skal overføres til fylkene fra 2020, men så langt er det ikke skissert hvordan fylker med mange fiskerihavner, skal få overført økonomiske midler for å bygge, vedlikeholde og reparere fiskerihavnene, inkludert moloer for framtiden. Kan statsråden orientere om hvordan fylkene skal få overført midler til oppgavene med fiskerihavnene fra 2020?

I begrunnelsen fra Mossleth står det blant annet å lese at det har vært store skader på moloen i Bø, og at det synliggjør alvorligheten med den usikkerheten som regjeringa har skapt om fiskerihavnene, inkludert moloene. Hun peker på at fylkeskommunene har pekt på mange oppgaver som bør overføres til fylkene, men at fiskerihavnene ikke er blant oppgavene som ønskes overført.