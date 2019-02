– Vi har for lite penger i ungdområdet

Bø

Håvard Bergseng Lange representerer ungdomsrådet i Bø.

– Vi har for lite penger, vi har ikke råd til kurs, vi har ikke råd til mat på møtene og vi har ikke noen møtegodtgjørelse, sier Lange.

Ordfører Sture Pedersen er glad for klar tale.

– Jeg synes det er veldig flott at ungdomsrådet er til stede i kommunestyret. Vi har slitt med å holde rådene oppe og ha medlemmer i kommunestyret. I Bø har vi faktisk både et eldreråd og ungdomsråd. Vi skal prøve å legge til rette hvis det er snakk om mer penger til ungdomsrådet, sier Pedersen, som foreslo et møte mellom rådmann og ungdomsrådet.

– Slik at dere får prata litt, så får vi komme tilbake med en sak til kommunestyret.

Donerte møtegodtgjørelse

Synnøve Solsem Olsen er også svært glad for at kommunen både har et ungdomsråd og eldreråd som er aktivt.

– I dag vil jeg gi min møtegodtgjørelse til ungdomsrådet. På den måten har de i alle fall litt penger. Og hvis noen andre vil gjøre det, er det fint, sier hun.

Ordføreren presiserte at oppfordringa får bli opp til hver enkelt, og at de som ønsket å donere møtegodtgjørelsen bare kunne gi beskjed til administrasjonen.

– Jeg synes det er flott at vi har fått et ungdomsråd opp og gå, og synes det er flott at dere sier dere trenger penger, i stedet for å dulle det inn slik noen eldre politikere av og til gjør. Fortsett med det, sier Tor Andersen (Sp).