Vil ha i gang strakstiltak for å fikse moloen ved Steinesjøen

Bø

– Moloen ved Steinesjøen har fått store skader. Jeg ringte derfor rett til sjefen i Kystverket Fridtjof Vangsvik. Han er en flott type som skjønner problemstillinga. Og var veldig klar på at her må vi få hjelp og midler fra staten, og at dette må behandles som et strakstiltak, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Moloen på Steinesjøen i Bø: Skadet for flere millioner kroner i uværet Under uværet lørdag, har det oppstått store skader på moloen på Steinesjøen i Bø. Ifølge Fritjof Wangsvik, regiondirektør i Kystverket i Nordland, vil det koste flere millioner kroner å få reparert skaden.

Han viser til at den store faren nå er skade på infrastruktur videre innover.

– Kystverket er redd for at om det kommer mer storm som kan gjøre ytterligere skade, og føre til at kostnadene og eskalerer. Det jobbes intenst med denne saken, fikk jeg beskjed om onsdags kveld, sier Pedersen.

Han setter også pris på at Sp-politikere på Stortinget har stilt spørsmål i tilknytning til moloskaden, og signalene fra Stortinget er at de ønsker å finne en løsning på dette.