Rettssak mellom Secora og Hovden Fiskeindustri/Ottar Bergersen & Sønner

Hovden Fiskeindustri dømt

Utbyggingen av Hovden Havn havnet i retten, der Hovden Fiskeindustri AS er dømt til å betale entreprenør Secora AS. Underentreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS frifinnes.