Etablerer vodka-produksjon i Bø

Bø

Det er ordfører i Bø, Sture Pedersen, som først gikk ut i offentligheten om at ny gründervirksomhet er underveis i kommunen.

Satser med vodkaproduksjon i Bø: – Da jeg arvet bestefars oppskrift på hans dødsleie, følte jeg at det var kulturarv jeg fikk Kim Andre Gabrielsen er gründer og på jakt etter samarbeidspartner når han nå skal etablere vodkaproduksjon i Bø komune. – Målet er en merkevare som er med på å gi et løft, både til Bø og Vesterålen, sier gründeren.

– Over tid har jeg hatt kontakt med Kim Andre Gabrielsen og i dag ble vi enige om at tiden er inne for å få løftet produktet. Kim Andre er kommet langt med planleggingen, sammen med to kamerater. Kim skal lage Norges første Premium Vodka fra Bø i Vesterålen, skrev Pedersen nylig i et innlegg på Facebook.

Lokalt produsert og bærekraftig

Gabrielsen leter nå etter lokaler i Bø og samarbeidspartnere som kan reflektere identiteten til et rent og rått naturprodukt, inspirert av tradisjonene til enkle fiskere fra Lofoten og Vesterålen.

– Her kan vi tenke lokalisering med allerede kortreiste produksjonsbedrifter, fiskebruk, reiselivsanlegg i Bø. Mulighetene er mange. Norges første premium vodka tenkes solgt ut til hele verden, sier Sture Pedersen som opplyser at alt skal være lokalt produsert i Bø, og bærekraftig.

– Dette er et prosjekt som vi har jobbet med og hatt kontakt om over tid, men som nå er blitt mer konkretisert. Det er et spennende prosjekt, der vi skal prøve å gjøre koblinga til kortreist. Og nå ser vi konkret etter lokaliteter, sier ordføreren, som har sans for at dette er et produkt som ikke bare skal selges i Vesterålen, men har hele verden som potensielt marked.

Har smakt på prototypen

– Det er veldig spennende når man tenker dette koblet sammen med innovasjon og den satsingen man gjør innen reiseliv, der man har søkelys på kortreiste produkter. Dette blir veldig artig. At vi får en vodka produsert i Bø og Vesterålen, kan bli knallbra, sier en entusiastisk ordfører.

Han tilføyer at kommunen er veldig positiv til å jobbe sammen med etablereren.

– Jeg har smakt på vodkaen, den var kjempegod, sier Pedersen.

Flere prosjekter på gang

Tidligere har lanseringen av Bø-vinen «Mannen fra havet», i både rød og hvit utgave, blitt en suksess.

– Vi har både rødvin og hvitvin nå, og til sommeren jobbes det med å få til en musserende vin. Vi ligger ikke på latsiden for å skape blest om kommunen. Som en del av markedsføringa har jeg trua på at både Bø og Vesterålen blir satt mer på kartet når man får slike produkter som er tilgjengelig, sier han.

– Er imponert

Kim Gabrielsen synes det var stas å få såpass god mottakelse på vodkaideen fra ordføreren.

– Som gründer er det helt supert. Jeg bare ringte Sture på mobilen, så lett var det. En av de suksessfaktorene som vi ser for oss, er at det er veldig mye potensial i Bø. Det går ikke an å ringe ordføreren i Oslo og si hva jeg vil. Men i Bø er det mulig, og det er veldig viktig for oss å ha med kommunen i prosessen, sier Gabrielsen og utdyper;

– På den måten får vi forankret at det skal være et lokalt felles eierskap. At ingen skal føle at dette bare er noen som kommer fra Oslo og styrer. Jeg er veldig imponert over det ordføreren har gjort for å løfte Bø. Og jeg mener kommunen har et veldig stort uutnyttet potensial, slår Gabrielsen fast.