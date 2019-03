Elgtelling med helikopter gjennomført over Bø og Hadsel

Bø

Viltforvalteren i Bø Tor Andersen og Jostein Holmeng fra Sortland var med på elgtellinga, som foregikk med helikopter fra Heliteam i Harstad. Også Sigbjørn Johnsen var med, og han beretter at tellinga gikk veldig bra.

Det ble talt i Bø, og i delen av Hadsel som ligger på Søndre Langøya og litt i Sortland, fra Holand til kommunegrensa til Hadsel, der man fortsatte til Grønning.

Så 148 elg i Bø

Viltforvalteren i Bø er godt fornøyd med elgtellinga, der man var heldig med været først på dagen, for det ble litt mer ruskete forhold utover ettermiddagen.

– Vi fikk talt i stort sett hele kommunen, og fikk med oss så mye at vi kan konkludere i forhold til tildeling. Det var mye elg, totalt talte vi 148 forskjellige dyr i Bø. Og da var det selvfølgelig også dyr som vi ikke så, og dyr som jeg vet vi ikke talte, fordi jeg vet vi ikke så dem, sier Tor Andersen.

Blant de som ikke ble tellet, var blant annet et par elger, som hadde ruslet gjennom viltforvalterens hage natt til søndag.

Står høyt i terrenget

– Noe vi ble overrasket over er at dyrene står såpass høyt i terrenget. Det er lite dyr nedenlunds mot bebyggelse, vi fant de fleste av elgene halvhøyt oppe i skogen og marka, sier Andersen, som tror dyrene har trukket opp i periodem da det var avbært og regn.

– Det er flott at de ikke er på veiene, vi har hatt lite påkjørsler, og med så mye elg er det svært lite påkjørsler, sier han.

Under tellingen blir dyrene kjønnsbestemt, på skjemaet finnes det også en kolonne for ukjent, rett og slett fordi tellinga går såpass radig at det ikke er alltid man rekker å se om det er et hann- eller hodyr.

– Vi så 33 okser, og blant dem er det mange store okser. Vi så 16 kyr med to kalver, og 18 kyr med en kalv, og 23 hodyr uten kalv. Det skal tilsi totalt 50 kalver, det er en bra tilvekst og så langt jeg kunne se var det veldig god kondisjon på dyrene, sier Andersen.

Han anslår dyrene til å være i godt hold, noe som tyder på at de har det bra.

– Men vi så ikke hjorten, det var som fanken, humrer Andersen og legger til at man i forbifarten også registrerte tre ørner, fire svaner og en jaktfalk.

Trolig opp mot 200

– Jeg tror at om man hadde «grindgått» hele kommunen, så ville vi kanskje kommet opp mot 200 elger totalt, sier han og slår fast at nå blir det et annen tildeling, med større kvoter til jaktlagene.

– Tildelinga den blir større med adskillig mer avskyting. Jeg skal sette meg ned og regne på det, og vi skal analysere resultatet av tellinga. Men det blir mye mer avskyting, det var derfor vi gjennomførte tellinga, for å få et faktabasert grunnlag, i stedet for å stikke fingeren i lufta og gjette, sier han.

Det meste av vakre Bø ble fløyet over i løpet av lørdag. Og nå står flere kommuner for tur:

– Vi talte på Hadsel-siden av Langøya, og der så vi 11 dyr fra Holand til Grønning. Neste som står for tur er Sortland og Øksnes, sier Andersen.

– Godt fordelt i kommunen

Viltforvalteren forteller at tellinga blir gjort grundig, og at det er ganske tidkrevende når det skal flys over mye terreng.

– Jeg er veldig goodt fornøyd med at det ikke var så mye dyr nede mot bebyggelsen, det eneste stedet der vi så dette var på Guvåg nede i åsen, der var det to-tre elger. Med snø for bare to dager siden var det flotte forhold for tellinga, vi kunne rett og slett følge de ferske sporene, sier han.

I Ryggedalen har det vært liten elgaktivitet, og heller ikke i Hellfjorden har man sett spor.

– Egentlig var det godt og jevnt fordelt med elg i kommunen. Eneste stedet vi fant mange på ett sted, var i Nykdalen der det var 11 dyr. Vi fulgte noen spor, og plutselig aula det ut med elg fra området der helt ytterst i dalen, der man går opp på Røsshågheia. Fra Veggmo til Asterset var det en del dyr, men fordelinga var på det meste jevn og det var ingen store konsentrasjoner, sier Andersen.

Flotte store kalver

– Det jeg synes var artig var at det er så mange kyr med kalv og tvillingkalver. Og det var flotte store kalver, sier Andersen.

Han tilføyer at man i løpet av tellinga også oppdaget en kalv med en brukket fot, som ble besluttet avlivet.

– Vi hadde med oss en journalist på tellinga, og han oppdaget den skadde kalven. Den måtte avlives slik at den skulle slippe å lide mer, den var blitt tynn på grunn av skaden, sier Andersen.

– På forhånd var vi litt spente, for når folk sier de ser masse dyr og flokker av elg, så vet man egentlig ikke helt om det er slik. Nå har vi et veldig godt grunnlag for å tildele adskillig mer, slår viltforvalteren fast.