Bøfjerding loset cruiseskipet «Viking Sky» ut av ureint farvann:

– Adrenalinnivået er høyt i en slik situasjon. Det var en meget stor laginnsats, og premien var at ingen liv gikk tapt

– Da vi fikk motoren i gang igjen, skjønte vi at vi kom til å berge oss, sier Inge Lockert fra Bø. Han er en av de to losene som har vært sentrale under hele operasjonen med berging av cruiseskipet og passasjerene om bord i «Viking Sky» ved Hustadvika.