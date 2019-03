Secora anker til lagmannsretten

Bø

I 2015 besluttet Kystverket å sette i gang et prosjekt for å utvide og utbedre Hovden havn i Bø. Da ble Secora engasjert for blant annet å sprenge i havnebassenget og stå for utbygging av sjeté som omkranser deler av Hovden havn. Secora antok entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner (OB) til å utføre arbeid.