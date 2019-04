– Fantastisk at vi i lille Bø kan få smake på mat fra hele verden

Bø

Under Fresk lørdag i Bøhallen var mat fra hele 14 ulike land representert. Sudan, England, Syria, Abkhasia (en region i Russland) Filippinene, Eritrea, Canada, Mongolia, Somalia, Etiopia, Norge, og Afghanistan, Thailand, og Kina.

– De som er fra Abkhasia kommer fra Syria, men de har en spesiell historie fordi de for hundre år siden på grunn av en krig ble folket deres fordrevet fra Abkhasia, som er en region i Russland. Altså dette syriske folk med abkhasiske tradisjoner, og de er veldig flinke til å holde på tradisjonene sine, sier Gøril Karlsen i Voksenopplæringa.

Gir tilbake til samfunnet

Fresk lørdag har vært avholdt tidligere i Bø. Lørdagens arrangement er et samarbeid mellom Voksenopplæringa i Bø, folkehelse-koordinator, Bø frivillighetssentral og elever ved ungdomsskolen. Årets komite er helt ny, og med over 300 besøkende forteller Gøril Karlsen at de er svært fornøyde med oppslutningen.

– Deltakerne får et beløp fra oss som de kan handle for, også lager de mat fra heimlandet sitt. Det er oppdraget, også har vi et samarbeid med 9. klasse som står for rigging og rydding samtidig som de også holder kafe, sier hun.

Både inntektene fra kafèen og overskuddet fra arrangementet går til 9. klasse, ettersom de skal reise på klassetur i 10. klasse.

– De som har laget maten til arrangementet har lagt ned en masse arbeid. Dette er ikke noe «fast food» men mye godt håndverk og tradisjonsmat. Noen av dem har vært i sving både fredag og lørdag, og jeg måtte rose dem for at de har stått på og jobbet hele dagen. Da sa de til meg: Norge har gjort så mye for oss, vi vil gjerne gi litt tilbake, sier Karlsen.

– Mat forener folk, og derfor synes jeg det er et fint arrrangement, sier hun.

– Vi snakker om været. de snakker om mat

I mange kulturer er mat særdeles viktig, man har stolthet over tradisjonene. Mens vi nordmenn gjerne snakker om været når vi møtes, hva snakker flyktningene om?

– De snakker om mat. Mat er en viktig del av livet, og det er universelt for oss alle. Det at vi i lille Bø på en helt vanlig lørdag får smake på mat fra hele verden, det er ganske fint. De er stolte over mattradisjonene sine. Og vi stolte over å få mulighet til å smake, sier hun.

Herlige krydder, sterkt, uvant og godt. Tilbakemeldingene tyder på at folk storkoste seg, med smakebiter fra flere kontinenter.

– Mange kom og sa til meg at det er synd man blir så fort mett, for det er så mye god mat!, ler Karlsen og tilføyer at det er mye god integrering i det å kunne møtes i en slik setting.

– Noen har bodd her lenge, andre har bodd her kort, og de ser at det er så hyggelig å være en del av lokalsamfunnet. Det eneste de ønsker seg er å forstå livet her og få seg en jobb. De har veldig lyst til å bli kjent med norske folk og bli en del av lokalsamfunnet, slår Karlsen fast.

Knytter kontakter

– Også er det slik for oss bøfjerdinger, at det er det en fin arena å treffe dem på. Så kan man håpe at det knyttes noen kontakter. Det å føle at du har noen som du kjenner, det inngir til trygghet inni oss mennesker. Bare det å gå på butikken også er det noen som kjenner deg igjen og sier hei. Det betyr mye, sier Gøril Karlsen.

I fjor ble ikke fresk lørdag arrangert, og da var arrangementet etterlyst både av flyktningene som disker opp med mat, og gjester.

–Det er artig når folk som har vært på tidligere versjoner forteller at den og den matretten har de smakt på før, og vil gjerne spise det igjen. Samosaen forsvant fort i går, og også vårruller er populært. Jeg synes bøfjerdinger er flinke til å smake, for det var ikke mye mat til overs, sier hun.

Karlsen selv har vansker med å peke ut en personlig favoritt blant alle de gode rettene.

– Det er så godt alt sammen. Jeg tror jeg har alle som favoritt, det er store smaksopplevelser, sier hun.

– Kommet for å bli

Arrangørene beretter om et fint arrangement, godt lagt til rette for familier.

– Det var rett og slett veldig hyggelig, med små og store, voksne og gamle samlet. Jeg tror faktisk vi var i overkant av 300, når man teller med familien til de som stiller opp og lager mat, sier hun.

– Jeg håper virkelig vi skal gjenta dette. Vi satser på at dette er et prosjekt som er kommet for å bli. Og vi har merket oss at i fjor, da det ikke var arrangert var det ettertspurt av mange, sier Karlsen.