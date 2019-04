– Det var bare godvær

Bø

– De som gikk hadde en veldig fin tur med bare godvær, sier Øystein Strandback i arrangørkomiteen.

Mange valg

De rundt 40 deltakerne gikk fra skihytta i Øyjordlia ved Straume, og derfra var det ulike løyper turgåerne kunne velge i.

– De fleste gikk nok løypa på fem kilometer som går til lykten i Vikan, men det var også noen som gikk løypa som går via Veanowa til Langmoa og tilbake. Noen få valgte også løypa på to mil, og den var det også noen som syklet, sier Strandback.

Han sier at det var tørrere i marka enn han hadde forventet.

– Jeg tror ikke det var noen som ble våt på bena, sier han.

Trenger turmarsjinteresserte

Påskemarsjen blir hvert år arrangert på skjærtorsdag. Strandback er derimot usikker på om dette er en tradisjon som kommer til å fortsette.

– Det er få som stille opp når vi arrangerer marsj. Vi trenger noen turmarsjinteresserte som ønsker å bidra, sier han.

I år var de to stykker som arrangerte påskemarsjen, i tillegg til at de hadde to jenter som hjalp til.

Ifølge Strandback kom majoriteten av deltakerne fra andre steder enn Bø.

– I går var det sju til åtte bobiler som sto utenfor skihytta, så da hadde vi en liten sammenkomst der. Det er de som kommer utenfra som holder interessen for påskemarsjen oppe, sier han.