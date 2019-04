Bø

Øvelsen finner sted i Bøveien 638, mellom kl. 10 og 15, der er gammelt hus blir påtent i forbindelse med øvelsen.

– Dette er en øvelse for røykdykkerne våre. At vi får disponere et gammelt hus som egentlig skulle rives, er veldig gunstig for oss i denne sammenhengen, forteller brannmester i Bø kommune, Torfinn Johnsen.