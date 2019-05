Vet enda ikke hva som forårsaket ulykken

Bø

Det opplyser Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder for etterforskning i Lofoten og Vesterålen, til VOL mandag formiddag.

Bil kjørte i fjellveggen Tre personer – alle rundt 20 år – ble sendt til sykehus etter en trafikkulykke i Ryggedalstunnelen natt til 17. mai.

Etterforskes videre denne uken

Følget, som besto av to menn og en kvinne, ble ikke alvorlig skadet. To fikk lettere skader som følge av sammenstøtet, mens den tredje fikk moderate skader.

Kleczka sier at saken enda er under etterforskning.

– Vi har enda noen avhør og en del etterforskning som gjenstår. Dette vil bli tatt tak i i løpet av uken, sier hun.

– Har det blitt tatt avhør av de tre involverte i trafikkulykken?

– Hvem som er og som ikke er avhørt, ønsker jeg ikke å si noe om på dette tidspunktet, sier hun.

Venter på tekniske undersøkelser

Seksjonslederen for etterforskning sier at politiet ikke mistenker at det var alkoholpåvirkning inne i bildet.

Smellen bilen fikk av sammenstøtet var kraftig, noe bilen bar preg av. Hvorvidt bilens fart forårsaket ulykken, er det enda for tidlig å si noe om.

– Det vil de tekniske undersøkelsene kunne si noe om. I og med at det ikke var noen vitner til hendelsen, må vi vente å se hva undersøkelsene viser, sier Kleczka.