Inviterer til tur fra Ringstad til Klaksjorda

Bø

– Vi går veien opp til Ringstadåsen. Ved Gåslandsvatnet tar vi av på stien som går øst for vannet og følger denne til Blommenholm. Her tar vi turen over hengebrua og unner oss en pause på holmen før vi går videre mot Andbergskaret, runder Hornfjellet og fortsetter opp Tjuppsmauet, forteller turleder Oddbjørn Klausen i en pressemelding.

Han opplyser videre at det i løpet av turen blir gode muligheter for å nyte utsikt.

– Vi tar en avstikker til Tjuppen hvor vi får god utsikt over Klakksjordgården. Videre passerer vi Sneisvatnet før vi ender opp på Gongskaret. Etter en pause går vi samme tur tilbake til Ringstad. Ta med niste og godt fottøy. Det er ofte vått over myrene, sier han.