Inviterer til folkemøte om folkefesten

Bø

Der vil arrangementsansvarlige, både lokalt og fra selve Arctic Race-organisasjonen, forklare i detalj hva som vil og kan skje både før, under og etter rittet 17. august.

– Alle som er litt nysgjerrige på hva Arctic Race er og hva som skal foregå rundt arrangementet bør komme på folkemøtet onsdag. Vi skal blant annet by på praktisk informasjon om trafikkavvikling og beredskap under rittet. Arctic Races egen prosjektleder kommer for å snakke om selve rittet og sidearrangementer som skal foregå den dagen, forteller Hadsels næringssjef Daniel Sowe, som også er prosjektleder for kommunens rolle som vertskapskommune for rittet, i en pressemelding.

Robin Bergvik er folkefestkoordinator med det trådtrekkende ansvaret for liv og røre denne dagen på Stokmarknes og på toppen av Storheia. Han vil gjerne at folk tar kontakt om de har relevante innspill.

– Vi er ennå i startfasen, men jeg har allerede fått noen henvendelser. Jeg er trygg på at vi skal få satt sammen et godt opplegg, men tar gjerne imot telefoner fra folk med gode ideer, sier Bergvik.

Det trengs også frivillige til denne sykkellørdagen. På folkemøte onsdag, vil Mats Oshaug og Ulf Ruud Larsen opplyse om hvorfor og hvordan man kan melde seg til tjeneste.