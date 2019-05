– Æ SKAL få DDE tell Bø

Bø

– Dokker vil ikkje tru dette!! Men det e HEEEILT Sant! Æ har akkurat snakket med med Eskil Brøndbo i DDE. Å veit dokker. Nu gjelder det! E dokker KLAR før en utekonsert med DDE på Torget på Vinje utenfor Bromles Kiosk & Grill/Diner? Alt er avhengig av dåkker. Blir dokker å komme?

Slik startet Knedahl et innlegg på Facebook 23. mai.

Store sponsormidler

I dag, bare tre dager senere, har han samlet inn hele 122.000 kroner i sponsormidler til arrangementet han håper å få i boks. Det er en mildt sagt entusiastisk Bromle som slår av en prat med VOL.

– Vet du hva – dette er bare helt fantastisk. 122.000 kroner i sikrede sponsormidler er allerede kommet inn. De siste kronene fikk jeg melding om i natt mens jeg sov. Da kom det inn nye 5.000 kroner. Men før jeg tør å booke DDE er jeg avhengig av 200.000 kroner i sponsormidler, forteller han til VOL søndags formiddag.

Ønsker å skape liv og røre

Hva får så en bøfjerding til å bestemme seg for noe så drastisk som å booke selveste DDE til å spille i Bø? Bromle drar korthistorien, og sier at etter at han ble rusfri for noen år siden har hatt et stort ønske om å skape liv og røre i hjembygda og bidra med noe positivt.

– Det er mange som har advart meg mot å gjøre slike stunt. Men sist torsdag gikk det en liten f i meg, og jeg ringte direkte til Eskil Brøndbo og la fram mitt ærende. Jeg visste da at DDE skal spille i Salangen fredag 5. juli, altså dagen før mitt arrangement i Bø, og at de da var i nærheten. Eskil var vennligheten selv og sa at de i utgangpunktet tok 300.000 kroner for å spille, men at dette kunne forhandles om, i og med at de var ledige den aktuelle lørdagen, forteller Bromle, fortsatt like entusiastisk.

«Deadline» i morgen

Bromle har satt en foreløpig siste frist til i morgen klokken 14.00, for å komme sånn noen lunde i havn med sponsorbudsjettet på 200.000 kroner. Da skal han nemlig ringe DDE på nytt for eventuelt å få avtalen i havn.

Nå håper han at VOLs lesere, og da spesielt næringslivet i Vesterålen, kan hjelpe ham med de siste tusenlappene han mangler.

– Det er slettes ikke noen umulighet at jeg greier det i løpet av dagen i dag og i morgen. Interessen har i alle fall vært helt enorm siden torsdag og fram til i dag. Det som er mest gøy er at mange bedrifter uoppfordret har tatt kontakt med meg og gitt til dels store beløp, uten at jeg en gang har løftet en finger. De har fått med seg innleggene på Facebook og ønsker å være med på moroa, forteller han.

Bromledagen

Knedahl har et videre ønske om å etablere én dag i løpet av sommeren han ønsker å kalle «Bromledagen». Da skal de skje noe spesielt i Bø, noe ala det å få DDE til hjemplassen. Om han kommer i havn med årets happening, så lover han flere sprell.

– Jeg gjør ikke dette for å tjene penger. Alt i alt vil det koste 385.000 å arrangere konserten med DDE, etter at alt av lyd, lys, transport, vakthold og overnatting og mer til, er dekt, redegjør han.

Faktisk har interessen vært så stor så langt at Bromle allerede har sett seg nødt til å skrote de opprinnelige planene om å holde utendørskonsert på torget utenfor kiosken. Pågangen er så stor at han har flyttet konserten til Bøhallen.

– Om det blir fint vær blir det utendørskonsert, med grilling og salg av øl og vin. Om været ikke tillater det så flytter vi innomhus i hallen for selve konserten, sier han.

Takker for drahjelpen

Det er en takknemlig Bromle som skryter uhemmet av næringslivet i hele Vesterålen. Med 122.000 kroner allerede i boks, håper han å komme i mål på kort tid.

– Interessen fra sponsorer har faktisk vært like stor i Øksnes som i Bø, med Sortland like bak. Jeg er ydmyk og takknemlig for at så mange bedrifter støtter opp om galskapen min, sier han håpefull med tanke på budsjettet på 200.000 kroner i sponsormidler.

Som sagt så ringer Bromle til DDE i morgen for siste avklaringer.

– Jeg er overbevist om at dette skal vi få til, avrunder en håpefull Kenneth «Bromle» Knedahl.