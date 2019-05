Brannvesenet rykker ut til brann i Bø

Bø

Brannvesenet i Bø er onsdag morgen i utrykning til en brann i et fjøs ved Døsa i Bø kommune.

Ifølge politiet i Nordland er det snakk om en brann i et fjøs. Til alt hell er dette fjøset tomt. Fjøset står imidlertid nær et bolighus, og det er derfor fare for spredning.

Klokken 09:52 meldte politiet at brannvesenet har bekreftet at fjøset er tomt og at deres prioritet umiddelbart er å kjøle ned huset som ligger like ved for å hindre spredning.

Brann er ankommet stedet. Foreløpig prioriterer de å kjøle ned hus. Bekreftet at fjøs er tom — Politiet i Nordland (@politinordland) May 29, 2019

Bø brannvesen: Melding om brann i bygning. Brannvesenet er på vei. — 110 Nordland (@110Bodo) May 29, 2019

VOL oppdaterer dette så snart vi vet mer.