Med Vesterålen Turlag fra Utskor til Møkland

Bø

– Vi starter fra parkeringsplassen ytterst i Utskor og følger en sti et stykke opp i Utskordalen. Videre arbeider vi oss oppover mot det laveste punktet i skaret innerst i dalen. Her går vi uten sti et stykke, forteller Anne Røstberg i ei pressemelding fra Vesterålen turlag.

Fra skaret går turen mot Hesthausen. På Hesthausen får du lønn for strevet. Herfra må utsikten nytes, og store deler av Bø og Øksnes kan plasseres på kartet. – På Hesthausen kommer vi inn på Dronningruta i Bø og følger merket rute ned Risdalen til Sletten, forteller Anlaug.

Dette er en noe krevende 6-timers tur der god form og gode fjellsko er nødvendig, melder turlaget. – Ha med rikelig mat og drikke. Turen passer voksne – og spreke barn. Bli med på denne påmeldingsturen, oppfordrer turlaget.