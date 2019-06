Håper på 1.500 publikummere på Friluftsgalleriet

Bø

Kringkastingsorkesteret kommer med fullt ensemble til Bø neste sommer. Det får ordfører Sture Pedersen til å håpe på ny rekord for attraksjonen Friluftsgalleriet ved Vinjesjøen.

Kringskastingsorkesteret (KORK) planlegger sommersending fra Friluftsgalleriet med Bø musikkforening som teknisk arrangør og med en artist av internasjonalt format som solist.

Var godt vertskap i fjor

Kringkastingsorkestret er et orkester på høyt internasjonalt nivå. Samtidig er det et fleksibelt orkester som spiller alt fra det symfoniske repertoaret og samtidsmusikken, til pop, rock, jazz og folkemusikk. Blant siste års samarbeidspartnere er Kaizers Orchestra, Mari Boine, Jarle Bernhoft, René Fleming, Andrew Manze, Anna Netrebko, Gregory Porter med flere.

Hvert eneste år spiller Kringkastingsorkestret med de store stjernene på Nobel-konserten som sendes til millioner av seere verden over.

– Innsalget var nok at vi var godt verkskap for Sommeråpent i fjor, da NRK sendte fra Bø fire kvelder på rad. Det blir utrolig spennende, det er klart man er stolt over å ha fått noe slikt på plass, sier Pedersen.

Bø-ordføreren har truffet Kringkastingsorkesteret flere ganger, og etter møte med musikalsk leder for KORK, Rolf Lennart Stensø er det nå en realitet at orkesteret kommer til Bø.

Full TV-produksjon fra konserten

Når KORK kommer til Bø og Friluftsgalleriet, er foreløpig en hemmelighet.

– Datoen har vi ikke gått ut med, men det blir ikke i år. Det skal være full TV-produksjon slik at NRK kommer med et stort team. Selve KORK er 54 musikere, totalt er de cirka 60 stykker og i tillegg kommer TV-teamet som skal produsere selve konserten, sier han.

Ifølge Pedersen skal datoen offentliggjøres under julekonserten med Ole Edvard Antonsen.

– Det jobbes med å få en norsk artisk av internasjonalt format til å komme sammen med orkesteret til Bø. I tillegg skal vi ha lokalt innslag, enten på instrument eller vokal som opptrer sammen med KORK, sier han.

Det er Kringskastingsorkesteret selv som skal stå for utvelgelsen. Det blir spilt inn prøver fra forskjellige, og en av dem blir plukket ut til å være med på konserten.

Satser på rekord-oppslutning

– Det er utrolig spennende. Ved Friluftsgalleriet skal vi bygge en ny scene helt nede mot havet for å få plass til det publikum som vi antyder skal komme. Vi håper på mellom 1.200-1.500 publikummere, siden dette blir en konsert under den beste sommervarmen, sier han.

Til sammenlikning anslår man at det var mellom 800 og 1.000 publikummere under Sommeråpentsendingene i forbindelse med turene til Lars Monsen.

– Det er en rekord vi skal sette. Og det kommer vi til å gjøre, det er jeg ikke i tvil om. Det blir valfarting til Bø den dagen, sier en entusiastisk ordfører.

Jobber med å finne sponsorer

– Det er en utrolig stor satsing vi gjør nå. Bø Musikkforening er foreløpig teknisk arrangør av dette, men vi kommer nok til å trenge hjelpere i tillegg. Vi er rimelig stolte over at dette er landet, og at dette skal bli en god markedsføring både av regionen Vesterålen og Bø spesielt, sier Pedersen.

– At KORK har lagt en slik produksjon med TV til oss, er fantastisk. Vi jobber nå med å sinne gode partnere på sponsorsiden. Det er en stor satsing, det er det ikke tvil om. Målet er at dette skal bli en opplevelse for alle som kommer, sier han.

Om Bø Musikkforening får alt til å klaffe, vil orkesterleder Rof Lennart Stensø selv være til stede på konserten i november, og røpe datoen Kringkastingsorkesteret kommer.

– NRK likte de fasilitetene de hadde i fjor ved Friluftsgalleriet, og var helt i hundre. De ser masse muligheter til å lage TV-produksjon med både hav og fjell som de kan bruke under sendinga. Det skal bli en unik konsert- og naturopplevelse. KORK er noe av det beste vi kan få på besøk. Det er stort, slår Pedersen fast.