Bergersen med to rekorder i 2018

Bø

Entreprenørbedriften Ottar Bergersen & Sønner omsatte for 123 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på 5,1 millioner kroner. Selskapet har aldri omsatt for mer enn de gjorde i fjor. Selskapet har hatt en fantastisk periode med vekst. For ti år siden, i 2009, omsatte selskapet for tett under 24 millioner kroner. Selskapet har med andre ord vokst med mer enn 400 prosent i perioden.