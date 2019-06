Feiret Elmos plass på Straume

Bø

Forleden var det ei fin markering på Elmos plass som ligger ved rundkjøringa på Straume. Elmo Olsen var foregangsmann for dette fine området og nå er navnet kommet på plass, skriver ordfører i Bø, Sture Pedersen om prosjektet som er resultatet av dugnadsånd.

Elmos plass er mye brukt og området blir jevnlig vedlikeholdt og stelt av de private initiativtakerne.

Ingrid Lekven er leder av Straume Vel og med på festen som markerte at området er satt i stand, og nå har fått skilt opp. Det er blitt satt opp benker og det er plantet ut sommerblomster i krukker. Til stede på markeringen var Ranveig Olsen, som er kona til Elmo.

– Å få satt opp skilt var noe vi lovet Elmo før han døde og det synes jeg vi måtte holde, sier Ingrid Lekven.

Startet som sentrumsutvikling

Det er kommunen som eier Elmos plass, som er en liten park ved rundkjøringa.

– Dette var en del av et prosjekt på begynnelsen av 90-tallet i forbindelse med sentrumsutvikling av Straume. Elmo var med på det prosjektet og siden har det blitt hetende Elmos plass på folkemunne, sier Ingrid Lekven.

Hun forteller at Elmo var leder av Straume Vel i mange år og både han og kona deltok med mye frivillig arbeid i lag og foreninger.

– Når vi har valgt å sette opp skilt er det for å hedre dugnadsfolket. og han er en av de som har gjort mye i løpet av mange år. Elmo var ikke bare aktiv på plassen som har fått navnet hans, men også i lysforeningen, sier Lekven som tilføyer at i Bø er det frivillige lag og foreninger som står for vedlikehold av gatelys.

– Elmo har i mange år stått på for gateltsene. Nå er det kommet nye lover og påbud fra staten og vi har rehabilitert hele anlegget. Vi har 200 gatelys og på hele anlegget er det skiftet ut til EX. I tillegg har vi skiftet ut utrolig mange armatur, rundt 60 armatur har vi rehabilitert, slik at det er en kjempedugnad som har pågått nå i den senere tid, sier Lekven.

Hyllest til dugnaden

Da Elmo var pasient på Bøheimen, fikk han en trivelig hilsen fra Straume Vel.

– Vi sendte blomst til han da han lå på Bøheimen, med beskjed om at vi skulle skilte på Elmos plass, og det ble han veldig glad for. Alle på Straume sier Elmos plass om stedet, så da måtte det hete det, sier hun.

Navneskiltet er nå på plass, og det skal også henges opp et informasjonsskilt beregnet på turister.

– Informasjonsskiltet ble skadet i transporten, men vi får et nytt slik at det kommer straks opp. Ellers er det Straume Vel som holder plassen så fin vi kan på dugnad. Som alle andre lag og foreninger som driver med dugnad, er det ofte noen få det går ut over. Det er ikke tvil om at vi trenger dugnadsfolk, sier hun.

– Dette er en hyllest til Elmo og kona, de er to viktige dugnadspersonligheter, selv om de ikke er de eneste. Plassen i seg selv er egentlig en hyllest til dugnaden, sier Ingrid Lekven.