Gikk nesten 100.000 kroner i underskudd, men angrer ikke og ville gjort det igjen

Bø

Knedahl berettet først om underskuddet på sin Facebook-profil. Der gav han uttrykk for at han var skuffet over den noe labre oppslutningen. Samtidig understreket han at han ikke går personlig konkurs og at han ikke lar seg knekke.

– Jeg tapte djevelsk med penger, sier Knedahl da VOL tok kontakt tirsdag kveld.

Han har fortsatt ikke fått den fulle og hele oversikten over størrelsen på tapet, men anslår at summen ligger et sted mellom 70.000 og 100.000 kroner.

Sa nei til sponsormidler

Selv om arrangementet ikke gikk med overskudd, angrer den engasjerte bøfjerdingen ikke ett sekund på at han satt det hele i gang.

– Jeg ville gjort det igjen, men på en litt annerledes måte. I forkant av arrangementet fikk jeg en god del sponsormidler, der jeg sa nei til mer støtte etter at jeg hadde fått inn 200.000 kroner. Jeg syntes at det var nok, men ser i ettertid at jeg ikke burde takket nei til flere midler, sier Knedahl, og legger til at han også tror at gråværet lørdagskvelden også spilte inn på publikumsoppslutningen.

– I kveld er det til og med flere som har gitt meg noen tusen kroner som en slags kompensasjon for tapet. Det setter jeg veldig pris på, selv om det i denne sammenhengen bare blir en dråpe i havet, legger han til.

Rørt over langveisfarende

Knedahl er rørt over at mange tok turen til konserten med Postgiro-bygget lørdag, og at flere av de fremmøtte kom langveis fra.

– Tilbakemeldingene fra folk som var her, har vært fenomenale. Noen kom kjørende helt fra Rognan og Bodø, blant annet, noe som gjør meg rørt. Men jeg savnet bøfjerdingene, og skulle ønske det var flere av dem til stede, sier han.

På spørsmål om Bø er stort nok for en storkonsert utendørs, svarer han:

– Bø er en kommune i vekst, noe vi har sett i forbindelse med Monsen-effekten fra i fjor. Men Bø har utfordringer med infrastrukturen. Vi mangler hotell. Hadde vi hatt 150 hotellrom, ville vi blitt mye mer attraktive. Samtidig er det avgjørende å vekke bøfjerdingene. For er det noe som går igjen når det gjelder Bø og underholdningsarrangementer, er det at bøfjerdingene uteblir, slår Kenneth Knedahl fast.

Nye konsertplaner

Konserten har gitt Knedahl et ildsjelen økonomisk skudd for baugen. Likevel står han oppreist og har planer om et nytt arrangement neste år.

– Ja, jeg har allerede store planer da, men det er for tidlig å si noe mer om nå, sier han.

Knedahl understreker at han vil planlegge bedre og ta flere økonomiske forholdsregler i forbindelse med neste arrangement, før han legger til:

– Er det noen som har en rik onkel i Amerika, så er det bare å ta kontakt, humrer Kenneth Knedahl avslutningsvis.