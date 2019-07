Får overføre kommunalt lån

Bø

VOL skrev i går at en fisker i Bø kommune hadde solgt båten sin, som hadde kommunal pant etter et næringslån, uten å varsle kommunen om forholdet.

Solgte båt med kommunal pant uten å varsle kommunen først Rådmannen i Bø foreslår at en fisker skal få flyttet et kommunalt lån fra et fartøy til et annet.

I dag behandlet formannskapet i Bø saken, der rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Rådmannen konkluderte med at saken er «særskilt» og at kommunen strekker seg langt for å være løsningsorientert.

– Det er vanlig praksis at lånet blir innfridd ved salg av båt, men i dette tilfelle har søker meddelt at det er meget utfordrende å innfri lånet. Spesielt når båten ble solgt uten kvote. Samtidig ønsker Bø kommune å stimulere til økt verdiskapning i fiskerinæringa og ivareta fiskerne i kommunen skrev rådmannen i saksinnstillingen.

Bø formannskap vedtok i dag at kommunens pant flyttes fra gammel til ny båt for fiskeren. Den nye båten har et skjøte på syv millioner kroner og DnB har førsteprioritetspant på ni millioner kroner.