Klart for folkefest i Bø

Bø

Reginedagan i Bø er en stor kulturfestival, med over 40 forskjellige arrangementer i løpet av de ti dagene festivalen pågår. Festivalen er inspirert av Regine Normann – landsdelens egen eventyrdronning.

Fredag «tyvstarter» Reginedagan med Maritim dag i Hovden, men det er også andre arrangement før den offisielle åpningen søndag. Lørdag er det Bø-retro. Originalbesetningen til Zoo er blant dem som skal på scenen.

– Reginedagan er populært, og har tidligere år vært veldig bra besøkt. Vi dobler innbyggertallet i Bø den uka, noe som er artig, sier Melissa Solvang ved festivalkontoret.

Vil engasjere barn og ungdom

Den offisielle åpningen av festivalen er søndag på Friluftsgalleriet ved Bø museum. I forkant av åpningen er det markedsdag ved Bø museum, med utendørs sommermarked.

– Søndag er det også konsert med Lars og Ola Bremnes i Hovden, sier hun.

I 2019 er det barn og unge som står i sentrum for Reginedagan, gjennom prosjektet kalt «Ung kulturstrøm Vesterålen».

– Dette er et flerårig prosjekt som vi har søkt midler til. Ung kulturstrøm handler om at vi gjerne vil få flere barn og ungdom mer engasjert i festivalen. Med tanke på at det handler om Regine Normann, er det helt i hennes ånd å konsentrere oss om barn og ungdom, sier hun.

Når Solvang skal peke på «høydare» i programmet, er det flere av dem.

– Mine favoritter er helt klart bokbadet som blir med Mikkel Bugge tirsdag. Også eventyrstund for voksne torsdag, med Gøril Karlsen og Liv Helene Willumsen, tror jeg blir veldig fint, sier hun.

I løpet av festivalen blir det også bokbad med skuespiller og samfunnsdebattant Sven Henriksen og boklansering av «Hver dag vi lever», skrevet av Anneli Ulriksen.

Arrangementer i hele bygda

Reginedagan er en variert festival med noe for alle aldre og hele familien. Og uka til ende er det konserter, utstillinger og begivenheter å få med seg. Lygarkvelden er en klassiker i programmet.

– Vi har forsøkt å ha fokus rundt i hele bygda. Blant annet med utstillinger om ung kultur, der er det lagt ikke bare til Steine og Vinje, vi har forsøkt å tenke på at vi har arrangementer rundt i hele kommunen, sier Solvang.

– Lygarkvelden blir som vanlig på Straume, mens konsert med Sven Henriksen blir i Malnes kirke på Eidet. Fagdagen er lagt til Haugen bygdehus, sier hun.

Kunstutstilling

Utstillingen Ung kulturstrøm har åpent hver dag på UL Midnattsol. Her vises verker av Josephine Albrektsen, Ingela Hjartøy Hagen og Wilde Langås.

– Vi håper mange folk tar turen innom og ser på alt det ungdom har laget, sier Melissa Solvang.

Litterær salong på Skagakaia bruker å være populært. Og også den årlige midnattsturen til Sinahula. Også friluftsgudstjeneste på Kalvøya er et fast innslag.