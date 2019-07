Unge talenfulle kunstere viser bredde

Bø

I UL Midnatsol var det lørdag rigget til kunstutstilling og konsert i det som er et helt nytt signaturprosjekt i Reginedagan. I 2019 har Reginedagan sammen med Kultursamarbeidet i Vesterålen utviklet et helt nytt regionalt arrangement og prosjekt kalt «Ung kulturstrøm Vesterålen».

Prosjektet er forankret i strategiplanen for Kultursamarbeidet i Vesterålen og støttet av Samfunnsløftet.

Ny arena for unge

– Målet er at ung kulturstrøm er noe vi skal bygge videre på, som en ny arena for ungdom som har lyst til å jobbe med kunst og kultur og som har lyst til å utivikle seg, sier Kine Anette Johnsen.

Hun tilføyer at tilbakestrøm og ung kulturstrøm er to fantastiske prosjekter, der man får vist fram skaperkraft og der andre unge kan lære og la seg inspirere.

– Begge springer ut fra et ønske om å nå ungdommer som er ute og utdanner seg, enten det er innen kunst, musikk eller dans, som har lyst til å komme hjem og vise seg fram på det som er en ny arena der de kan formidle kunst og kultur. «Ung kulturstrøm» er et nytt signaturprosjekt for Reginedagan. Fra før av har vi teaterverkstedet Fykomfei, som er veldig spesielt, sier hun.

–Jeg er veldig glad vi har fått dette til, sier Johnsen.

Utvider horisonten

I utstillinga er det tre unge kunstnere som stiller ut, i tillegg til bilder og skulpturer fra Eidet skole samt alle barnehagene i Bø.

Josephine Albrektsen er 25 år og opprinnelig fra Melbu. Hun har vært interessert i tegning, film, bøker og historie-fortelling helt siden hun var bitteliten. Til høsten skal hun reise til San Francisco for å studere visuell utvikling/konseptkunst for film-produksjon.

– Drømmen er å være med på å utvikle filmer som vil inspirere og motivere folk til å se nye perspektiver og utvide horisonten sin, og å fortelle spennende historier som vil henge igjen og gjøre inntrykk, sier hun.

Ingéla Hjartøy Hagen er en ung kunstner på 21 år fra Bø i Vesterålen bosatt i Tromsø. Hennes mest brukte mediumer er blekk, blyant, gouache og akryl. Ingéla er i stor grad selvlært, men har studert klassisk tegning og anatomi. Gjennom illustrasjoner fokuserer hun på å lage nostalgiske og tidvis absurde verker som viser hennes interesser fra barndommen, og det vakre i det naturlige og groteske. Har du lyst til å se litt av det Ingéla jobber med kan du besøke profilen hennes på instagram under brukernavnet biodokai.

Portrett-tegninger

Wilde Langås er bare 15 år og bor i Bø. Hun har deltatt i UKM med bildene sine. Hun er kanskje for ung til allerede nå å kalles en kulturstrømmer, men denne talentfulle unge damen skal både stille ut bilder og synge som en del av Ung kulturstrøm Vesterålen. Wilde forteller at hun blir inspirert av alt og ingenting - og mener at bare vi er oppmerksomme og ser hardt nok så kan vi finne inspirasjon i absolutt alt rundt oss.

I juni fikk Eidet skole ved 5. og 7. klasse besøk av Bø kommunes kulturkonsulent Hanne Fredheim. Hun er utdannet illustratør og hadde kurs for elevene i portrettmaling. Utgangspunktet for portrettene elevene malte er Regine Normann, men de sto veldig fritt i hvordan de ville male den store forfatterinnen.

– Elevene var kjempeflinke og får nå sine bilder på utstilling som en del av Ung kulturstrøm, sier Kine Anette Johnsen.

Skulpturer og sang

Ungene i barnehagene i Bø har vært aktive og laget kunst som skal utstilles som en del av Ung kulturstrøm Vesterålen.

– Vinje barnehage har laget flotte skulpturer av Mannen fra havet. Straume barnehage har også besøkt og jobbet med bilder med utgangspunkt i Mannen fra havet. De har i tillegg vært i fjæra for å finne materiale til noen fine skjellbilder. Eidet barnehage har laget en stor flott modell av Sinahula, sier hun.

Under utstilllingsåpningen lørdag var det også duket for musikk.

Anniken Gynnild-Johnsen er 19 år og kommer fra Bø. Hun skal også synge under åpningen av festivalen søndag. Anniken har nylig kommet inn på den prestisjetunge LIPA-skolen (Liverpool Institute for Performing Arts). Her har hun kommet inn på linjen for «songwriting and performance».