Begynte å jobbe på bensinstasjon som 14-åring. Nå vil hun drive sin egen

Bø

Christine Gaasland er uteksaminert fra Circle K Norges toårige talentprogram. På sikt er drømmen hennes å lede sin egen stasjon. Dette melder selskapet i ei pressemelding.

– Vi er svært stolte over årets avgangskull. Dette er 11 drivende dyktige medarbeidere som gløder for stasjonsfaget. Jeg er sikker på at de alle går en lysende fremtid i møte hos oss, sier Lene Foldvik, opplæringsansvarlig i Circle K Norge.

Hvert år velger selskapet ut nye medarbeidere til talentprogrammet sitt. Over to år lærer talentene alt om stasjonsøkonomi, personaladministrasjon og salgsledelse. Utdanningen er lagt opp med både teoretisk innføring og praktiske demonstrasjoner.

Begynte på stasjon som 14-åring

Allerede som 14-åring begynte Christine Gaasland å jobbe på stasjon ved hjemstedet Bø i Vesterålen. Da hun flyttet sørover for å gå på videregående skole, tok hun fremdeles vakter på stasjonen da hun var hjemom.

Siden har hun jobbet på Hurtigruten, stått i kiosk og kjørt taxi, før kjærligheten brakte henne til Stokmarknes.

Steg raskt i gradene

Her vendte Gaasland vendte tilbake til stasjonslivet. Hun begynte på Circle K Stokmarknes i 2016, da stasjonen fremdeles bar Statoil-navnet. Hun fikk gradvis mer ansvar, og er i dag butikksjef og assisterende daglig leder. I 2017 ble hun valgt ut til Circle K Norges prestisjetunge talentprogram.

– Jeg så på talentprogrammet som en god mulighet til å få en utdanning innenfor et fag jeg liker å jobbe med, samtidig som jeg kunne kombinere utdanningen med arbeidet. Jeg føler jeg har lært mye disse to årene, og jeg har dessuten blitt kjent med andre som har tatt programmet, sier Gaasland.

På sikt vil 26-åringen gjerne bli daglig leder eller drive sin egen stasjon.

– Jeg trives så godt her på Circle K Stokmarknes at de nok ikke blir kvitt meg på en stund, smiler hun.

Blir med videre

15 år etter oppstarten er programmet blitt rene talentfabrikken for Circle K Norge. Et flertall av de som har bestått talentprogrammet jobber fremdeles i Circle K, enten på stasjon eller hovedkontor.

– Nesten sju av ti av de som har fullført programmet siden 2004, er hos oss ennå. Dersom vi ser på avgangskullene de siste ni årene, jobber 90 prosent fortsatt i Circle K, sier Lene Foldvik, som selv er et produkt av selskapets talentprogram.

Har jobbet seg opp

Felles for alle talentene i årets avgangskull – det 14. i rekken – er at de har jobbet seg opp i selskapet, ofte fra vikar- eller deltidsstilling.

– De har alle sammen vist at de har egenskaper og innstilling utover det vanlige, og derfor har vi valgt å satse på dem. Nå tar de med seg alt de har lært de siste to årene tilbake til stasjonene, sier Foldvik.

Årets avgangsstudentene er Christine Sofie Gaasland fra Circle K Stokmarknes, Katrine Lyslid Granøien fra Circle K Nadderud, Katrin Gjerdrum ved Circle K Vestby, Lindy Haukedal fra Circle K Bamble, Maren Karlsen fra Circle K Storebaug, Marie Meriam Bredesen på Circle K Dombås, Martin Klungland hos Circle K Harebakken, Roua Abdul Kahlik fra Circle K Ulset, Ellen Anita Rise fra Circle K Lundamo, Kristian Bertelsen fra Circle K Stokke og Heidi Gerhardsen ved Circle K Kjerlingland.