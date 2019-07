Eventyrstund satte ny rekord - fornøyd med årets festival

Sortlending Mikkel Bugge skriver om det å føde barn i sin nye bok:

Mens forfattere flest er opptatt av døden, har Mikkel Bugge sett nærmere på hva som skjer i den andre enden. I fortellingen rundt livets start utforsker han den skjøre tiden like før, under og etter at et barn er kommet til verden.