Inviterer til Bremnes-konsert ved Mannen fra Havet i Bø

Bø

Det var begynnelsen på noe stort da Monsen og NRK Sommeråpent brak-lanserte Friluftsgalleriet som arena for folkefest i fjor. Nå er det klart for at selveste Kari Bremnes skal opptre i spektakulære omgivelsene lørdag 3. august.

– Jeg har sett bilder fra Vinjesjøen, og det ser helt fantastisk ut. Jeg synes at sangene mine skal tåle all slags vær, og det er noe eget med å spille ute i nordnorsk natur og sommerlys. Leste at Edvard Munch satte bildene sine ut for å «herde» dem, som han sa, og se hva de tålte. Den holdninga liker jeg! Jeg gleder meg stort, det gjør bandet også, sier Kari Bremnes i ei pressemelding.

– Det er noe majestetisk over dette området. Utsikten inn mot bygda, ut mot havet, og med Mannen fra havet i ryggen. Vi tenkte: Kari Bremnes i denne utsikta - det hadde vært episk. Men skulle vi tørre det? , spør Wåhlberg i ei pressemelding.

Alo har måttet ha is i magen og tunga rett i munnen for å tørre å booke favoritt-artisten til en konsert under åpen himmel i fjæra.

– Du kan tro vi har fulgt langtidsvarselet! August pleier å være en lun måned med fine kvelder, men vi måtte virkelig gå noen runder med oss selv for å tørre å gjennomføre dette. Men så ble euforien desto større da det ble klart at været blir helt ideelt lørdag 3. august, og dermed ligger det an til drømmekonserten vi har ønsket oss, sier Wåhlberg.

For å gjøre konserten til en helaften, gjøres deler av konsertområdet om til spise- og serveringssted. Før og under konserten har Bromles servering av mat og drikke.

– Karis tekster, denne utsikten og hvis været blir som lovet tror jeg rett og slett blir magisk! Jeg er stor Kari Bremnes-fan og tror jeg kommer til å tørke en tåre eller to, sier Kenneth "Bromle" Knedahl.

Alo Produksjoner serverer tre blad Bremnes i Bø i sommer. Først Ola og Lars i Hovden under Reginedagan, nå Kari i fjæresteinene ved Friluftsgalleriet i Vinjesjøen.

– Hun er en del av den nordnorske folkesjela, og musikken hennes stikker djupere enn ord kan beskrive. Hun er en naturopplevelse i seg selv, sier Wåhlberg.

Arrangøren opplyser om at dette er eneste konsert Kari har i Vesterålen i år.

– Dette blir et historisk øyeblikk og vi håper så mange som mulig vil dele det med oss!