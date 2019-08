– Helt magisk

Bø

Konserten ble arrangert ved Friluftsgalleriet ved Mannen fra havet i Bø. Og selv om det ikke var den store varmen denne augustkvelden, var det flott likevel flott vær.

Inviterer til Bremnes-konsert ved Mannen fra Havet i Bø – Velkommen til en episk opplevelse i fjæresteinene i Bø, sier Ingmar Wåhlberg i Alo Produksjoner.

– Folk hadde kledt seg for å være ute. Det var flott vær og det var magisk å se ut over havet og høre på musikken til Bremnes, sier Johansen.

Han anslår at det var nesten 600 til stede på konserten og det kom folk fra hele Vesterålen for å få med seg Bremnes.

– Det var en helt fantastisk konsert og flott stemning. Kari Bremnes bandt i tillegg konserten godt sammen med fortellinger mellom sangene, sier Johansen.

- Over 600

– Det er artig at det gikk så bra og at det kom så mye folk, og at det folk fra hele Vesterålen, sier Ingmar Wåhlberg i Alo Produksjoner.

– Dette var første produksjon utendørs og det er jo spennende i Vesterålen. Men det gikk veldig bra, sier han og opplyser at det var 600 som fikk med seg konserten med Kari Bremnes.

– Det ble så bra at det frister til gjentakelse neste år, legger han til.

– Ja-bygd

En annen ting Wåhlberg setter veldig pris på er støtten arrangøren har fått i Bø.

– Det er artig å oppleve at man bor i ej ja-bygd og at alle stiller opp når man spør om hjelp, sier han.

Violet Road

Wåhlberg sier at de nå skal kaste seg rundt med neste prosjekt, som er tre konserter med Violet Road.

– Vi skal arrangere konserter med Violet Road på Sortland, i Harstad og i Kabelvåg, sier han.