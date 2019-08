Torfinn Johansen på femteplass i finalen i stangskyting

Bø

I helga kvalifiserte han seg til finalen, som gikk av stabelen torsdag kveld.

Her gjorde han en god figur, men nådde ikke helt opp. Til slutt endte han på en femteplass.

Han fikk totalt 26 treff (12+14).

Til NRK sa bøfjerdingen følgende etter endt finale:

– Ok, litt dårlig teknikk, men ellers greit. Ikke gunstig å få fuktig kule på sluttstykket, sa han til NRK2 etter finalen.

Dette var tredje gang Johansen var i en finale i grenen, og første gang han kom i topp åtte i runde én og dermed gikk videre til del to av finalen.

Da Vol snakket med Johansen etter kvalifiseringen i helga, sa han følgende om hvorfor han hadde valgt stangskyting som sin gren:

– Jeg var tidlig ute med å trene på stangskyting, og fant ut at det var noe som passet for meg. Jeg har trent mye på denne skytingen og foretrekker det framfor de tradisjonelle grenene.

– Hva er spesielt med denne formen for skyting?

– Stangskyting er variert og mer utfordrende, og passer godt for meg. I denne konkurransen får du ikke fyrt av prøveskudd før man skal konkurrere, men må gjøre alle forberedelser før konkurransen starter. Du må vurdere flere ting, som å stille inn siktet på forhånd, og vurdere vind- og solforhold før man starter. Deretter må man gå rett i skytingen, sier han til VOL.

Ulike avstander

Skytingen skjer normalt på avstander opp mot 600 meter, men i konkurransen nå er 417 meter lengste avstand til målskiva. Den korteste er på 170 meter.

– Blinken er tilpasset avstanden, og du må skyte ganske rått for å treffe. Med 16 mann på standplass, NRK og masse kameraer i bakgrunnen, publikum i rygget, er det uvant. Det er et visst press under konkurransen, så det er om å bruke det man har mellom ørene og forholde seg så rolig som mulig. Da er det om å forholde seg til det man har trent til, og ta det som en trening. Da kan det bli perfekt, sier Torfinn Johnsen til VOL.

Ubegrenset med ammunisjon

I denne grenen er det ubegrenset med ammunisjon, men begrensning på tid. Nærmere bestemt 25 sekunder på hver skyting.

– Vi kan altså skyte så mange skudd som vi klarer, men det er fortsatt viktigst å få flest treff, sier skytteren, som antar at han vil ha avfyrt mellom 16 og 17 skudd på de 25 sekundene.

– I løpet av de 25 sekundene skal det i tillegg til selve skytingen, skiftes to magasiner med ammunisjon og avfyres ett ekstra skudd. Noen satser på å fyre av flere skudd, men de må også treffe, sier Joansen, som har trent mye både på magasinskifte og selve skytingen.