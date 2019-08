Bø

Det var i et video-intervju med «ARN-general» Knut Eirik Dybdal på VOL i går at Dybdal gikk langt i sine lovnader om å innlemme Bø kommune i det gode sykkelselskap.





– Vi kommer garantert tilbake til Vesterålen. Vesterålen er fantastisk, og jeg håper at vi neste gang kanskje kan ta i bruk Bø kommune også. Jeg hadde med statsministeren på en tur rundt omkring og, det er mye vi ikke har brukt ennå. Så jeg håper at vi kan bruke enda mer av Vesterålen neste gang, uttalte Dybdal til VOL.

Er i dialog med Dybdal

Bø-ordfører Sture Pedersen sier at han allerede er i dialog med Dybdal, og faktisk har vært det i noe tid. Han går så langt som å si at han har fått løfter om at neste gang så er Bø med i programmet til Arctic Race of Norway.

– Jeg har forståelse for at Bø ikke har vært en del av programmet fram til nå, og det har vært flotte opplevelser å se bildene fra nabokommunene. Men løftene jeg har fått går på at neste gang er det Bø sin tur. Og bare vi får antydninger om at vi er inkludert i det gode selskap, skal vi brette opp ermene og vise hva som bor i oss i Bø. Vi er flinke til å ta tak når det trengs, noe vi blant annet viste under fjorårets Sommeråpent sendinger på NRK. Å høre uttalelsene til Dybdal i går er som musikk i mine ører, beretter Pedersen.

Han mener all reklamen Vesterålen fikk i går lørdag, er med på å sette hele regionen på kartet.

– Det var helt fantastisk å følge med på TV-sendingene, og vi er som sagt mer enn klare til å vise hva som bor i oss dersom ARN kommer til Bø.

Pedersen sier videre at ringvirkningene av å få ARN-sirkuset gjennom sin hjemkommune, bidrar positivt ut over det rent kommersielle. Samhold og dugnadsånd er to stikkord i så måte.

– Det gjør noe med lokalsamfunn rundt omkring og man rett og slett vokser på et slikt engasjement, avrunder en håpefull og optimistisk Bø-ordfører.