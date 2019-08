Hun er ny kulturskolerektor i Bø

Bø

Sjaastad, som kommer fra Overhalla i Trøndelag, er allerede installert i Bø og har så vidt startet rektorgjerningen.

– Jeg synes at det var en veldig spennende jobb. Dessuten har jeg et sterkt ønske om å flytte til Bø siden bestemoren min kommer herfra, sier hun.

Med tanke på at hun er bøfjerding langt på vei, legger ikke Sjaastad skjul på at hun har sterk tilhørighet til vesterålskommunen ute i havgapet.

– Jeg har vært i Bø hver sommer siden jeg var liten. Det er mitt barndoms paradis, sier hun.

Sjaastad er utdannet musikklærer og har sang som hovedinstrument. Siden hun er lidenskapelig opptatt av kor, har hun også tilleggsutdanning i kordirigering. Mens hun tidligere har jobbet som dirigent og musikkskolelærer, har hun det siste året primært arbeidet som musikkpedagog i barnehage.

Nå håper trønderen at det kommende året blir spennende og at hun kan bidra til at elevene ved kulturskolen i Bø får et givende år.

– Målet er mitt er først og fremst å gi et godt tilbud til alle elevene, slår Hanne Terese Sjaastad fast.