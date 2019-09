Åpner sportsbutikk i Bø

Bø

– Dette kommer til å bli kjempebra, sier Katie Hanken i en pressemelding, som med sitt selskap Småfisk AS står bak den nye butikken.

Vil gjøre det enklere å være gründer i Vesterålen Fylkestinget har som mål at Nordland skal bli et av Norges beste fylker til å legge til rette for gründere. Siden de ønsker å få flere gründere utenfra til å satse i Nordland, har Nordland Fylkeskommune valgt ut Lofoten og Vesterålen som pilotregioner for å teste ut ordningen Gaffa Gründer.

Hanken vil fortsette som daglig leder av både lekebutikken og sportsbutikken som sammen med Lunde Images vil dele lokale i kjelleren på senteret.

– Bøfjerdingene er flinke til å bruke naturen. Friluftsliv er stort i Bø både for oss som er så heldige å kunne bo her, men også blant besøkende og ferierende. Med reiselivssatsing på #hikersparadise i Vesterålen så tror jeg også at behovet for å kunne ha tilgang til riktige klær og utstyr lokalt i Bø er et behov som vil vokse framover, sier Hanken i pressemeldingen.

Småfisk vil bli større fisk Lekebutikken Småfisk i Bø har tatt ett skritt om gangen siden oppstarten sommeren 2015. I disse dager er en ombygging i ferd med å bli ferdigstilt. På litt sikt håper eier Katie Hanken at butikken, bokstavelig talt, kan poppe opp i andre byer i Nord-Norge.

Butikken har fått navn fra Bø-fjellet Breitinden. Lars Monsen gjorde fjellet kjent i 2018 da han gikk tur med NRK og bøfjerdingene fra Guvåghytta.

Breitind Sport inngår samarbeid med Stadion Sport-kjeden, der blant andre merker som Bergans, Kari Traa, Adidas, Nike, La Sportiva, Twentyfour, blir å finne i butikkhyllene.

Hun håper at sportsbutikken vil bidra til å redusere handelslekkasje. Butikken skal etter planen åpne i oktober.