Heimhusan og Smak slår seg sammen til God Smak

Bø

Dette opplyser selskapene i ei felles pressemelding.

– Vi satser på ei heidundranes re-åpning denne torsdagen, sier daglig leder Lotte Lockert Johansen, og fortsetter:

– Begge butikkene vil holde åpent til og med fredag 27. september, før vi så stenger og jobber på i fem intense dager til vi åpner igjen torsdag 3. oktober i helt ny drakt!

Lotte, som også har mange års bakgrunn som interiørarkitekt spesialisert på offentlig miljø, har siden i vår hatt ny-konseptet på tegnebrettet, og er strålende fornøyd nå som alle planer er lagt.

– Jeg har klokkertro på konseptet. Bøfjerdingene trenger en møteplass i det daglige, og har vært flink å bruke kaféen så langt. Med forandringen håper vi å treffe ei enda bredere kundegruppe, og satser på at også den litt yngre kundemassen vil komme seg mer ut på kafé. Mitt håp er dessuten at resten av Vesterålingene skal forstå at Bø har mer å by på enn vakker natur. Vi skal gi gode kjøpsopplevelser, god gammeldags personlig service, som man ikke skal finne maken til på større steder, eller når man handler på nett. I tillegg satser vi på å fornye utvalget i kafeen kraftig.

Moderne bakst

Moderne både bakst og lunsjretter, og faste dager for lunsjsuppe, og lørdagsgrøt skal kunne gi kunder et forutsigbart og stabilt tilbud man kan stole på, mener hun.

– Mat med lokale tendenser blandet med kontinentale smaker, hvor også vegetarianere vil kunne finne noe godt. I tillegg satser vi på et samarbeid med lokale produsenter av diverse produkter. Alt fra førsteklasses brød til ost, pølser, fisk og honning lages lokalt, da er det viktig å bruke hverandre, mener Johansen, som allerede har gjort avtaler med flere leverandører lokalt.

– Det vil være med på å gjøre det vi serverer unikt, smakfullt for Bøfjerdingen, og kanskje hakket mer eksotisk for tilreisende som besøker oss. Kortreist er veldig i tiden, og helt riktig måte å drive på hvis man er opptatt av bærekraft - noe alle bør være i dag.

– Snur om

– Vi snur også om på planløsninga, slik at når man er på kafé kan man sitte uforstyrret innerst i lokalet, mens butikken vil være ut mot gangsonen, en vinn-vinn situasjon.

Butikkdelen vil være som vesterålingene allerede kjenner den: nøye håndplukka interiørdetaljer, klær, kosmetikk, smykker og små-gaver.

– I tillegg vil vi satse på mer til menn! Heimhusan har fått avtale i havn med Selected Homme som fører både trendy og tidløse klær til hyggelige priser. At mannfolka ikke har funnet noe hos oss har vært kommentert mange ganger, det gjør vi nå noe med, her skal ingen diskrimineres, sier Lotte med et glimt i øyet.

– Ellers vil vi føre allerede godt etablerte merker som Housedoctor og Bloomingville på interiørsida, og Basic Apparel, Soft Rebels, Rainy Days på klesfronten i tillegg til norske smykker og helt lokale kort, og selvsagt et par nye merker vi vil røpe etter hvert.»

Mona Pedersen er med

Med seg på laget har Johansen fått med seg Mona Pedersen som har drevet Smak de siste årene.

– Hun har en erfaring med kafédrift vi vil ta med oss og yte godt av nå som vi skal videreutvikle konseptet, hun lager dessuten dødelige gode kaker som hun har levert til selskap og bursdager, det skal vi selvsagt fortsette med. Silje Jakobsen Eide skal også være med, og har spennende bakgrunn som utdannet Visual Merchandiser og er tidligere assisterende butikksjef på Åhlèns, ei jente med masse erfaring og tæl, som vi er stolte av å ha sammen med oss. Vi blir ei spennende og allsidig grunnbemanning som jeg er sikker på kan hente mye ut av hverandre, noe som igjen vil sikre gode kundeopplevelser, sier Johansen.

– Et privilegium

– Det er et privilegie å kunne drive butikk på yttersida. Bø er ei bittelita bygd og vi er takknemlige for alle som velger å handle lokalt, sier Lotte og fortsetter:

– Jeg vil oppfordre alle bøfjerdinger å tenke langsiktig når de gjør julehandelen i år. Å legge julehandelen lokalt betyr ikke mye bare for oss som driver, det betyr faktisk mye for hver enkelt bøfjerding, hvis man tenker etter. Butikkvindu med lys i er ikke en selvfølge, det krever et samarbeid mellom oss alle. Vi kan ikke kjøpe lykke, men vi kan kjøpe lokalt, og det er nesten det samme, sier Lotte.