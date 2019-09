Vant NM-tittel i debuten

Bø

For to uker siden vant hun to klasser under Sandefjord Open. Det var hennes konkurransedebut. To uker senere gjorde hun rent bord under NM i bikinifitness i Tønsberg.

– Jeg hadde ingen forhåpninger før NM, men drømte jo om det her. Når jeg går hen og vinner, er det jo bare helt utrolig, sier 21-åringen.

Hun gikk til topps i juniorklassen i bikinifitness, som er en konkurranse for de under 23 år.

– Jeg er bare utrolig lykkelig nå, fastslår hun på telefonen fra NM-byen Tønsberg.

– Lærerrikt

Ungjenta synes bare det å delta på NM var stort.

– Det var veldig lærerrikt og spennende. Det var veldig mye jeg måtte sette meg inn i og jeg sitter igjen med utrolig mange inntrykk. Det var en helt utrolig følelse å være på scena, sier hun.

Fredriksens klubb, Lillesand atletklubb gjorde det også sterkt med en sølvplass og fjerdeplass for to andre. Hun skryter uhemmet av teamet og trener og coach, Sindre Ferstad.

– Det her hadde ikke vært mulig uten han og teamet. De har vært helt utrolige, sier hun.

NM er stort i denne idretten, med over 200 deltakere. At en nykommer går til topps, er derfor noe som vekker oppsikt. Til andre som noen gang har holdt igjen for å prøve å utfordre seg selv, sier hun:

– En må tro på seg selv. Om du gjøre det, kan du virkelig få det til.

Tyskland neste

De to ukene siden triumfene i Sandefjord Open har vært tøffe.

– Det har vært fokus på å gå ned i vekt og trene. Det har vært veldig tungt, men når det går så bra så er det verdt det.

Neste turnering for 221åringen blir om tre uker i Tyskland. Før det skal det imidlertid feires.

– Hele teamet skal ut å feire i kveld. Nå er vi mange som har gjort det bra, så nå må vi jo feire, sier hun.