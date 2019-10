Hærverk i Bø. – Trist

Bø

Pedersen sier Bø kommune bruker store summer hvert år på infrastruktur, som for.eksempel veier og skilting. Astersetveien er nylig oppgradert med asfalt og skilting, til beste for alle brukere.

– Veien går tett inntil Bø Ungdomsskole. Da er det trist å oppleve hærverk på nylig oppsatte skilt. Veien har fått 30 km fartsgrense, som noen tydeligvis ikke setter pris på. Kommunen gjør dette for å øke trafikksikkerheten. Hærverk er noe vi heldigvis ikke opplever ofte her i kommunen, men vil likevel oppfordre alle til å ta vare på infrastrukturen. Vi skal bruke energi på å bygge trivsel, til beste for oss alle, er ordfører Pedersens tanker rundt hærverket, formidlet på hans Facebook-profil i dag.