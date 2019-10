Politiet advarer om skummelt føre i hele landsdelen

Av veien i Bø

Fører av denne bilen var uheldig på tur ned fra Ryggedalstunnelen, og havnet i grøfta på Bø-siden. Politiets operasjonssentral opplyser at de har fått liknende meldinger fra absolutt hele fylket de siste par, tre dagene. – Vi har ingen rapporterte ulykker med personskade fra Vesterålen i dag, så akkurat denne hendelsen har vi ikke noe mer informasjon rundt. Det jeg kan si er at det er rapportert flust med liknende ulykker fra hele fylket, og spesielt har vi store utfordringer med tanke på dårlig skodde vogntog. Vi jobber intenst for å forsøke å luke ut de som kjører rundt på dårlige dekk eller uten kjettinger, men likevel skjer det mange ulykker, opplyser operasjonssentralen til VOL.