Eiendomsomsetning i Bø i oktober

Bø

Gnr 65, bnr 144 er solgt for kr 150.000 fra Bø Tre As til Prp Eiendom As (25.10.2019)



Sikanveien 53 (Gnr 19, bnr 194) er overdratt fra Hallvard Grønnesby til Bjørg L Grønnesby (25.10.2019)



Andel av Bøveien 1046 (Gnr 65, bnr 78) er overdratt fra Veronica P Gjendahl til Stig Gjendahl (23.10.2019)



Skårvågveien 15 (Gnr 40, bnr 16) er solgt for kr 600.000 fra Evy Irene Annie Pedersen til Tommy Røsberg (22.10.2019)



Andel av Guvågveien 125 (Gnr 3, bnr 52) er overdratt fra Kristina Turcaninova til Rimvydas Jucevicius (18.10.2019)



Kattberget 1 (Gnr 19, bnr 132) er solgt for kr 1.450.000 fra Randi Juliane Ludvigsen til Mathias Arntzen Henriksen (17.10.2019)



Andel av Altersveien 9 (Gnr 18, bnr 54) er overdratt fra Jens Andreas Paulsen til Solveig Paulsen (15.10.2019)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Vågan kommune



Andel av Albinveien 12 (Gnr 50, bnr 47) er overdratt fra Kari Anne Jonassen til Jan Tore Enoksen (14.10.2019)



Gnr 17, bnr 110 er overdratt fra Bodil Steinsvik til Betty Steinsvik, Børge Asbjørn Steinsvik, Tone Asphaug Steinsvik og Åsa Johanne Steinsvik (11.10.2019)

Overdragelsen omfatter også Festhaugveien 10 (Gnr 17, bnr 259)



Gnr 17, bnr 110 er overdratt fra Asbjørn Steinsvik til Bodil Steinsvik (11.10.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Festhaugveien 10 (Gnr 17, bnr 259)



Andel av Gnr 65, bnr 3 er overdratt fra Veronica P Gjendahl til Stig Gjendahl (10.10.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 25

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 37



Albinveien 13 (Gnr 50, bnr 55) er solgt for kr 500.000 fra Vidar Hanssen til Carl Håkon Svenning (01.10.2019