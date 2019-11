Bø Høyre vant pris

Bø

I år var det ikke noen tvil. Prisen på 5000 kroner gikk til Bø Høyre i Vesterålen, står det å lese i en pressemelding.

– Det er utrolig hyggelig å motta en slik pris. Det betyr at vi blir sett for den jobben vi gjør for Høyre. Det er viktig at fylkesorganisasjonen ser sine kommuneforeninger, så dette var en hyggelig overraskelse, sier leder i Bø Høyre som også er ordfører.

Bø Høyre hadde ved kommunevalget 2019 Høyres største og beste resultat med en oppslutning på 57, 5 prosent. Det ga heder og ære fra selveste statsminister og partileder Erna Solberg, som gjestet fylkesårsmøtet.

– Det satt vi ekstra pris på, vi har jobbet godt i Bø. Bø Høyre er og skal være på lag med folk og næringsliv, det tror jeg velgerne har sett, og det har vi klart å markere oss på, sier vår entusiastiske ordfører Sture Pedersen.