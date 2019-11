Sonja fra Bø tatt ut til Skytterlandslaget ELITE

Bø

En av disse er Sonja Tobiassen fra Bø, som er tatt ut som en av tre rifleskyttere. Den meritterte skytteren har tidligere deltatt i de paralympiske leker både i London 2012 og Rio 2016. I London i 2012 havnet hun på en solid 12.plass.

Nyheten om at hun er tatt ut på Skytterlandslaget foran OL- og PL-sesongen 2020, mottok hun med stor glede.

– Jeg er fryktelig beæret. Dette er stor stas og var ikke noe som lå i planene, sier Tobiassen til Vol.

Får flere ressurser

Bø-kvinnen, som er bosatt i Tromsø, sier hun i utgangspunktet var fornøyd med å være på skytterlandslaget. Når hun nå ble tatt ut til å være med på Skytterlandslagets elitesatsing, betyr det at hun får flere ressurser tilgjengelig.

– Forskjellen er at man blir satser mer på, og at man har tilgang til flere ressurser. Trenerne følger deg tettere opp, for at du skal nå målene. Vi som er med på satsingen får også stipend, slik at den økonomiske delen av satsingen, blir bedre, sier hun.

Kan ikke slappe av

Men selv om Tobiassen og de 12 andre skytterne som får mer tilrettelegging frem mot OL i Tokyo, presiserer hun at det ikke blir noen tur i parken. For skal du med til OL, må du prestere.

– Vi må kvalifisere oss gjennom gode resultater. Jeg og de andre må prestere på et så høyt nivå at landslagsledelsen og Olympiatoppen er sikre på at vi er gode nok til å nå finalen. Er vi ikke det, blir vi ikke tatt ut, sier Tobiassen.

Tobiassen deltok på OL i Paralympics både i London i 2012 og i Rio fire år senere. Under førstnevnte arrangement havnet bøfjerdingen på en solid 12.plass. Målet er å gjøre det like skarpt dersom hun

– Selv om det er mange fine mesterskap og arrangement, er OL det største siden det er arrangeres hvert fjerde år. Da er selvsagt målet å få det beste ut av seg selv, men skal jeg hevde meg må alt stemme siden konkurransen er beinhard, slår Sonja Tobiassen fast.

Maksimal oppfølging

Skytterlandslaget ELITE er eksklusivt for skyttere i olympiske og paralympiske øvelser. Dette er utøvere som har levert eller forventes å levere prestasjoner på høyeste internasjonale nivå kommende sesong. Uttak av skyttere er gjort i henhold til generelle uttaksregler og egne kriterier for Skytterlandslaget ELITE. Det er gjennomført grundige vurderinger av den internasjonale kvalitet for den enkelte skytter og alt arbeid er gjort i tett dialog mellom sportssjef og landslagstrenere.

– Det aller viktigste i vår toppidrettssatsing er å legge til rette for våre beste utøvere slik at de kan bli og være verdens aller beste. Disse utøverne tilbys maksimal oppfølging av landslagstrener, internasjonal matching og noe økonomisk støtte innenfor våre rammer, sier sportssjef Tor Idar Aune i en pressemelding.