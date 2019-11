Brenner falleferdig hus i Bø

Bø

Det aktuelle huset står på Steine i Bø og har ifølge bekymringsmeldingen sendt Bø kommune stått tomt i flere år.

– Det er nå falleferdig og råteskadet. Det er til fare for omgivelser og naboer da materialer fra huset løsner og tas med vinden. Det er observert at unger har tatt seg inn i huset og klatret på fasaden. Det er et ønske fra naboer av bygget at kommunen sikrer bygget slik at det ikke er en fare for mennesker og dyr, skrev flere bekymrede naboer overfor Bø kommune i september i år.

Bø Kommune har nå hatt dialog med eierne og det foreligger nå tillatelse fra de på at huset kan tas ned.

Bø Brann og Redningskorps vil i løpet av november 2019 gjennomføre en kontrollert nedbrenning og eierne rydder opp tomten etter nedbrenningen.