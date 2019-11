Mobilnettet fortsatt nede i store deler av Bø

Bø

Dette ble meldt inn av en leser i Bø tirsdag kveld.

Ifølge Bladet Vesterålen er også 120 bredbåndskunder berørt i området.

Anders Krokan, pressevakt hos Telenor, bekreftet bruddet i dekningen til Bladet Vesterålen tirsdag kveld. Vol har ikke lyktes å få ny status fra Telenor, men ifølge Telenors nettsider, er mobilnettet fortsatt nede.

Krokan uttalte tirsdag kveld følgende om problemet.

– Vi har folk som er på vei inn i området, som begynner med feilsøking nå i natt. Vi må komme tilbake til årsak og rettetid. Men vi vet at det er utfall på rundt halvparten av de mobile basestasjonene i Bø, slik at folk vil oppleve at de ikke har dekning, eller at den er redusert.

Vol kommer tilbake med mer.