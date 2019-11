Mobiltrøbbel i Bø igjen. Telenor jobber med å rette feil

Bø

Dette bekrefter Telenor overfor Vol torsdag formiddag.

– Vi har hatt et utfall Bø i Vesterålen, som gir redusert mobildekning i området samt at noen kunder er uten bredbånd og telefoni. Det jobbes med å rette feil og vi har sendt ut entreprenør for å gjøre nødvendig målinger og reparasjonsarbeid. Det er ennå litt tidlig å anslå rettetid, og vi beklager over for kunder som blir rammet av dette, sier Fredrik Tangeraas i Telenor til Vol.

Det er altså usikkert når dekningen er tilbake og hvor mange som er rammet per nå.

Feilen kommer omlag ei uke etter at Bø mistet dekningen sist. Da tok det omlag ett døgn før Bø fikk tilbake dekningen igjen.