To gull til Sonja i vurderingsstevne

Bø

Tobiassen startet med skyting i september 2010. Året etter havnet ble hun tatt ut på skytterlandslaget ELITE. Hun har tatt flere NM-gull, deltatt i EM og VM og to Paralympics. Hun tar også sikte på Paralympics i Tokyo neste år.

Hun skyter for Karlotten miniatyrskytterlag i Tromsø.

I helga deltar hun i Fredrikstad Open. Lørdag ble det gull i både stående (R4) og liggende (R5) i klasse SH2.

Skyting for funksjonshemmede er delt inn i tre klasser, der SH1 og SH2 skiller på graden av funksjonshemming, mens SH3 er blinde og svaksynte.

– Jeg er fornøyd og glad for gullene, men det er en del å jobbe med. Resultatene er ikke fantastisk, men jeg skjøt bra i finalen, sier hun til VOL.

I finalen skyter de åtte beste fra alle klassene.

Hun har samme konkurranseprogram i dag.

– Jeg håper at jeg skal klare å øke poengsummene, så får vi se, sier hun.

Vurderingsstevne

Fredrikstad open er et vurderingsstevne og resultatene her har betydning for uttak til internasjonale konkurranser i 2020.

– Det første internasjonale stevnet er i De forente arabiske emirater i mars. Så får vi se hva man blir tatt ut til, sier hun.

Hun har likevel tett program fremover.

– Nå skal jeg på et rehabiliteringsopphold på Beitosdølen frem til jul. Siden jeg er på landslaget blir det tett oppfølging og samlinger fremover, sier hun

Tilhørighet i nord

Det neste stevnet i Norge, er Kisen Open på Kløfta. Dette stevnet går i Alfhallen, som er en av Norges flotteste innendørs skytebaner.

– Det er mange gode norske skyttere som har bosatt seg i nærheten av hallen. Ideelt sett burde jeg også ha bodd der, men det er noe med å høre hjemme i nord. Jeg har for eksempel alle sponsorene mine i Bø, sier hun.