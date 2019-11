– Hadde jeg rukket å spraytanne kroppen, hadde det nok gått bedre

Bø





– Det gikk ikke helt slik jeg hadde sett for meg på forhånd. Jeg hadde forberedt meg så lenge, men klarte ikke å prestere hundre prosent. Da blir man litt skuffet, sier hun til Vol.

Den største utfordringen i forbindelse med konkurransen, ifølge Fredriksen, var at arrangørene ikke overholdt det oppsatte tidsskjemaet. Konkurransen skulle starte klokka fire, men alt klokka to fikk Fredriksen beskjed om at hun måtte på scenen. Dermed rakk hun verken å spraytanne kroppen eller diverse andre gjøremål.

– Å spraytanne er viktig for å definere muskulaturen, slik at dommerne kan se musklenes detaljer. Det tapte jeg nok litt på, sier hun.

Fikk ikke plass mellom store jenter

Dersom alt hadde gått etter planen, tror bøfjerdingen at hun hadde hatt gode muligheter til å komme til finalen og bli blant de seks beste.

– Jeg tror det hadde vært mulig å komme til finalen. I finalen har man også mer rom på scenen. Jeg opplevde at det var trangt da jeg var på, og fikk for eksempel ikke plass mellom to store jenter, sier hun.

Det var for øvrig 13 deltakere i Fredriksens klasse, som ble vunnet av russiske Ekaterina Borodina.

Selv om VM-debuten ikke var optimal, synes 21-åringen at det var lærerikt å delta og å få en føling med det høye nivået.

– Kravene er høye. Man ser hvor mye tid deltakerne har lagt ned med å jobbe med kropp og utseende, der de ikke har kastet bort et sekund. Mange har høye drømmer og det er spesielt å konkurrere i lag med noen som har så høye ambisjoner. Det var godt å vite at jeg var med blant de ypperste, selv om jeg ikke var fullt så god denne gangen, sier hun.

Stresser ikke med ny konkurranse

Fredriksen, som har vunnet flere titler i Bodyfitness tidligere, legger ikke skjul på at hun har planer om å konkurrere videre. Samtidig understreker vesterålingen, som bor og studerer i Trondheim, at hun ikke kommer til å stresse med å konkurrere med det aller første. Intensjonen er å være klar for ny konkurranse neste år.

– Mine ambisjoner er å se hvor langt jeg kan forme kroppen, og se det endelige resultatet av hvor bra det kan bli. Det er artig å drive på med noe man kan bli bedre på, sier hun.

Snart returnerer hun til Vesterålen for å feire jul, i både Sortland og Bø. En jul i fråtsingens tegn, blir det derimot ikke.

– Jeg kommer til å være forsiktig, men det blir selvsagt litt kos og god mat også, slår Julie Fredriksen fast.