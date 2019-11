Utsatt frist for flytekai i Hovden

Bø

Fiskeriselskapet i Hovden i Bø har søkt Kystverket og Bø kommune om tillatelse til å legge ut ny flytekai, noe som er innvilget. Formålet er forbedret tilgang til den mindre flåten til solar og vann, opplyses det i søknaden.

Hovden Fiskeindustri har allerede gått til innkjøp av en betong flytekai.

– I dag må det klatres opp en leider på eksisterende kai. Ved fjæra sjø spesielt er dette til tider risikofylt. Samtidig får vi flyttet dette lengre unna området hvor andre operasjoner foregår i sesongen, ble det påpekt i søknad.

Selskapet sier videre at samlet sett er dette tiltaket ment som en del av fornyingsprosessen av infrastruktur i havna med lettere og enklere tilgang og tjenester med spesielt fokus på den minste flåten.

Hovden Fiskeindustri søkte nylig Nordland fylkeskommune om fristforlengelse for prosjektet. I svar til selskapet heter det at forlengelse av prosjektperioden for tilsagn gitt til gjennomføring godkjennes til 15. februar 2020.

– Nordland fylkeskommune finner å kunne godkjenne forlengelse av prosjektperioden til 15.02.2020. Ytterligere fristforlengelse kan ikke påregnes. Øvrige vilkår for tilsagnet er uendret, fastslår fylkeskommunen.