Tom Tobiassen Bø Ap: – Et skatteparadis blir nå distriktspolitikk

Bø

I og med at Høyre har flertallet alene i Bø kommunestyre, var det var mange opposisjonspolitikere i dag som ble tatt på senga da ordføreren presenterte planene om å redusere formuesskatten.

– Jeg vil berømme ordfører og Høyre for måten å tenke på. Dette er en offensiv tankegang, samtidig som den er spennende og spenstig. Om det bringer folk med kapital til Bø, ja, så hvorfor ikke. Et skatteparadis blir nå distriktspolitikk. Men det er samtidig mye penger å gi kun for de få, så vi får håpe at det alt i alt kommer mye godt ut av dette, uttalte Aps Tom Tobiassen etter at ordfører Sture Pedersen presenterte Høyres planer for formuesskatten.

Sps Berit Hansen delte Tobiassens reaksjon.

– Senterpartiet ønsker både private og offentlige arbeidsplasser mer enn velkommen til Bø. Dette var spenstig, samtidig som jeg nok vil trenge noe tid for å fordøye nyheten, var Hansens umiddelbare reaksjon.

Viggo Willasen fra Bø Frp gikk så langt som å applaudere Høyres forslag om å redusere formuesskatten.

– Jeg håper at forslaget blir enstemmig vedtatt. Vi må ikke være defensive, men offensive, oppfordret han forsamlingen.