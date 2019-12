Bøfjerding sentral i skipsdrama

Bø

Bøfjerdingen Inge Lockert loset cruiseskipet «Viking Sky» ut av ureint farvann.

Det var rundt klokken 14 lørdag 23. mars cruiseskipet «Viking Sky» fikk maskinproblemer. Dette skjedde utenfor Hustadvika i Møre og Romsdal, et område som er beryktet for ureint farvann.

Det var full storm og ti -femten meter høye bølger, da skipet fikk trøbbel. Passasjerer om bord ble slått overende, og møbler seilte rundt.

I løpet av de neste timene skulle det utspille seg det som var en av de største redningsoperasjonene i moderne tid.

Evakuering

Nærmere 500 av de 1373 om bord på cruiseskipet ble evakuert med helikopter, de ble heist opp av redningsmannskaper i Sea King, som rykket ut fra 330-skadronens base på Ørlandet. 27 passasjerer ble skadet. Evakueringen av passasjerene gikk utrolig bra, forholdene tatt i betraktning.

I ettertid har både losene som var om bord og redningsmannskapene mottatt hyllest fra mange hold for innsatsen de gjorde under redningsaksjonen.

Los Inge Lockert har seilt flere ganger med «Viking Sky», og stod på broa da været tok fatt i skutesida og første cruiseskipet mot land. På det nærmeste var de bare en halv skipslengde fra å grunnstøte.

Både NRK, VG og Dagbladet hadde forsøkt å få Lockert i tale i etterkant av den dramatiske redningsaksjonen. Å høre den sindige bøfjerdingen fortelle hvordan han opplevde situasjonen fra broa, var fengslende.

– Man har et adrenalin-nivå som er høyt. Men vi har erfaring og trening på dette, vi fokuserer på de viktige oppgavene å få løst de sammen med kapteinen og offiserene på broa. Som los er jeg en hjelpende hånd til skipets besetning, kaptein og navigatører og det er lokalkunnskapen vår som teller, sa Lockert.

Mye speklulasjoner

Man har i ettertid anslått at avstanden til land på ett tidspunkt bare var hundre meter, altså halve skipslengden, fra land. Da fikk skipet igjen motorkraft, og begynte sakte men sikkert å komme seg i fra.

I ettertid ble det spekulert i om «Viking Sky» burde gjort som Hurtigruta og ligget til kai i uværet. Lockert mente at uten motorhavariet ville cruiseskipet klart seg helt fint.

Lockert forklarte at fartøyet som er over to hundre meter langt og ti meter bredere enn Hurtigruta, ville klart seg godt. På forhånd hadde man gått gjennom seilasen med besetningen, og alt gikk fint inntil motorsvikten skjedde.

Fantastisk innsats

Det som kunne endt med et stort havari, ble en koordinert redningsaksjon tatt rett ut av læreboka. For forholdene tatt i betraktning, gikk alt utrolig bra. Losen gav godt med ros til de involverte.

– Med så mye folk om bord, som tross alt ikke er profesjonelle sjøfolk, gikk det svært bra. Ikke et eneste menneske hadde panikk, alt skjedde i stille og rolige forhold, og i helt kontrollerte former. Redningsmannskapene fra helikopteret de gjorde en helt fantastisk innsats, sa Lockert.